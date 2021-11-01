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"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда Мукачево-Будапешт

Понедельник, 1 ноября 2021, 17:30
фото: УЗ

"Укрзализныця" в сотрудничестве с Венгерской государственной железной дорогой со 2 ноября возобновляет курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево-Будапешт через Чоп и Захонь.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в понедельник, пишет "Европейская правда".

Поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37.

Из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.

Продажа билетов уже открыта. Приобрести проездной документ можно только в кассах вокзалов.

Для въезда граждан Украины в Венгрию остаются действующими требования, определенные Кодексом Шенгенских границ - биометрический паспорт/виза, действующее на территории Европы медицинское страхование, финансовое обеспечение.

В связи с карантинными ограничениями при пересечении границы дополнительно требуется украинский или венгерский сертификат о вакцинации.

В случае отсутствия сертификата требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов на момент въезда.

Темы: УкрзализныцяМукачевоВенгрия
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