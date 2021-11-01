"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда Мукачево-Будапешт
"Укрзализныця" в сотрудничестве с Венгерской государственной железной дорогой со 2 ноября возобновляет курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево-Будапешт через Чоп и Захонь.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в понедельник, пишет "Европейская правда".
Поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37.
Из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.
Продажа билетов уже открыта. Приобрести проездной документ можно только в кассах вокзалов.
Для въезда граждан Украины в Венгрию остаются действующими требования, определенные Кодексом Шенгенских границ - биометрический паспорт/виза, действующее на территории Европы медицинское страхование, финансовое обеспечение.
В связи с карантинными ограничениями при пересечении границы дополнительно требуется украинский или венгерский сертификат о вакцинации.
В случае отсутствия сертификата требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов на момент въезда.