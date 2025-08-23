В Мукачево на третьи сутки потушили пожар после российского удара

Утром 23 августа стало известно, что в Мукачево потушили пожар на американском гражданском предприятии после российского обстрела.

Источник: ГСЧС

Детали: Как сообщалось накануне, после ракетных ударов РФ горели 7000 кв. м.

Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний.

Для ликвидации пожара привлечены 13 спасателей и 4 единицы техники.

Предыстория: