В Мукачево на третьи сутки потушили пожар после российского удара
Суббота, 23 августа 2025, 09:20
Утром 23 августа стало известно, что в Мукачево потушили пожар на американском гражданском предприятии после российского обстрела.
Источник: ГСЧС
Детали: Как сообщалось накануне, после ракетных ударов РФ горели 7000 кв. м.
Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний.
Для ликвидации пожара привлечены 13 спасателей и 4 единицы техники.
Предыстория:
- Ночью 21 августа россияне нанесли ракетный удар по городу Мукачево Закарпатской области.
- Попали в гражданское предприятие – американский завод Flex. Сообщалось, что пострадали 19 человек.