В Мукачево на третьи сутки потушили пожар после российского удара

Роман ПетренкоСуббота, 23 августа 2025, 09:20
В Мукачево на третьи сутки потушили пожар после российского удара
фотО: ГСЧС

Утром 23 августа стало известно, что в Мукачево потушили пожар на американском гражданском предприятии после российского обстрела.

Источник: ГСЧС

Детали: Как сообщалось накануне, после ракетных ударов РФ горели 7000 кв. м.

Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний.

Для ликвидации пожара привлечены 13 спасателей и 4 единицы техники.

Предыстория:

Мукачеворакетный ударпожарГСЧС
