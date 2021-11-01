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Добкин заявил о фальсификациях на выборах мэра Харькова и идет в суд

Понедельник, 1 ноября 2021, 23:28
Михаил Добкин, фото с его Facebook

Михаил Добкин, который по подсчетам избиркома проиграл выборы мэра Харькова секретарю госовета Игорю Терехову, заявил, что оспорит результаты голосования в суде.

Источник: Добкин в Telegram

Прямая речь: "Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями".  У нас у всех харьковчан при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа".

Детали: Бывший глава харьковской ОГА и нардеп Михаил Добкин считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

По словам Добкина, юристы его партии "Наш Дом - Харьков" изучают ситуацию, чтобы оспорить незаконные действия оппонентов.

Он заявил также, что независимые наблюдатели в день выборов 31 октября фиксировали многочисленные нарушения, которые могут свидетельствовать о работе "сетки" по подкупу избирателей в пользу кандидата от власти Игоря Терехова.

Прямая речь: "Под покровом темноты, в 21:13, председатель ТИК начала зачитывать некролог итогам выборов мэра Харькова. Они, эти члены комиссии, не удосужились дать ни одной оценки хотя бы одной из сотен жалоб поступивших в избирательные комиссии по поводу фальсификаций итогов голосования. Их не интересует, что вся Украина узнала о грубых фальсификациях во время голосования и, особенно, во время подсчета голосов.

У них там "всё чётко", как когда-то говаривал Геннадий Адольфович (покойный мэр города Кернес - УП)".

Больше деталей: Добкин призвал всех кандидатов на этих внеочередных выборах "не оставаться в стороне", а общественные организации, специализирующиеся на теме избирательного процесса, "внимательно следить за предстоящим судебным противостоянием".

Он также обратился с призывом к украинским СМИ "не дать затухнуть этой теме, теме фальсификаций на выборах городского головы Харькова".

Предыстория: Председатель городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко в понедельник вечером заявила, что на внеочередных выборах мэра Харькова 31 октября победил секретарь горсовета Игорь Терехов, набрав 50,66% голосов по результатам подсчета 100% протоколов.

Добкин, по подсчетам комиссии, набрал всего 28,4% голосов.

В то же время гражданская сеть "Опора" заявляет, что обнаружила фальсификации протоколов о подсчете голосов на девяти участках в Харькове. Все они совершены в пользу кандидата Игоря Терехова.

Наблюдатели сети заявляют и о других многочисленных нарушениях на этих выборах.

Украинская правда
Темы: ДобкинХарьковвиборыместная власть
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