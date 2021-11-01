На выборах мэра Харькова победил секретарь Терехов – избирком

Игорь Терехов, фото с его Facebook

На внеочередных выборах мэра Харькова 31 октября победил секретарь горсовета Игорь Терехов, набрав 50,66% голосов по результатам подсчета 100% протоколов.

Источник: председатель городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко в заявлении журналистам, передает местное издание Харків Times

Детали: Согласно протоколу комиссии, Игорь Терехов получил 146 240 голосов избирателей, что составляет 50,66% голосов.

Ближайший соперник Терехова на выборах бывший губернатор области Михаил Добкин набрал почти вдвое меньше голосов – 82 008 или 28,4%.

Результаты остальных крайне малы.

Что было раньше: Гражданская сеть "Опора" заявляет, что обнаружила фальсификации протоколов о подсчете голосов на девяти участках, где проходило голосование на выборах мэра Харькова в Новобаварском районе города. Все фальсификации совершены в пользу кандидата Игоря Терехова.

По предварительным данным "Опоры", явка на выборах мэра Харькова составила 28%.

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