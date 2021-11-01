Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На выборах мэра Харькова победил секретарь Терехов – избирком

Понедельник, 1 ноября 2021, 20:36
На выборах мэра Харькова победил секретарь Терехов – избирком
Игорь Терехов, фото с его Facebook

На внеочередных выборах мэра Харькова 31 октября победил секретарь горсовета Игорь Терехов, набрав 50,66% голосов по результатам подсчета 100% протоколов.

Источник: председатель городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко в заявлении журналистам, передает местное издание Харків Times

Детали: Согласно протоколу комиссии, Игорь Терехов получил 146 240 голосов избирателей, что составляет 50,66% голосов.

Ближайший соперник Терехова на выборах бывший губернатор области Михаил Добкин набрал почти вдвое меньше голосов – 82 008 или 28,4%.

Результаты остальных крайне малы.

Что было раньше: Гражданская сеть "Опора" заявляет, что обнаружила фальсификации протоколов о подсчете голосов на девяти участках, где проходило голосование на выборах мэра Харькова в Новобаварском районе города. Все фальсификации совершены в пользу кандидата Игоря Терехова.

По предварительным данным "Опоры", явка на выборах мэра Харькова составила 28%.

Читайте также: Как Кернес выиграет выборы мэра Харькова даже после смерти

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковвиборыместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Харьков
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
В Харькове найден застреленным полицейский
Терехов уволил ответственного за состояние укрытий в Харькове
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: