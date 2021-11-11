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Зеленский за осень потерял около 10% рейтинга, но до сих пор остается первым

Четверг, 11 ноября 2021, 11:35
Зеленский за осень потерял около 10% рейтинга, но до сих пор остается первым
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский остается лидером в президентском рейтинге, ближайший конкурент Петр Порошенко получил бы на 7% меньшую поддержку.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", проведенного 4-9 ноября.

Дословно: "Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 21,8% проголосовали бы за В.Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором).

14,5% поддержали бы П.Порошенко, 11,0% – Ю.Бойко, 10,8% – Ю.Тимошенко, 8,8% – Д.Разумкова, 6,4% – Е.Мураева, 6,2% – И.Смешко, 5,7% – В.Гройсмана, 4,0% – А.Ляшко, 2,6% – А.Садового, 2,4% – А.Тягнибока, 1,7% – В.Кличко".

 

Детали: В то же время 33% опрошенных удовлетворены деятельностью Зеленского, а 65% – не удовлетворены.

 

Согласно сентябрьскому опросу "Рейтинга" Зеленский имел 31% поддержки. Тогда этот показатель по сравнению с началом августа вырос с 27% до 31%.

Сейчас социологи приводят график, где наблюдается падение рейтинга Зеленского на протяжении всей осени.

 

Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонное интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года

Украинская правда

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Темы: Зеленскийсоциология
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