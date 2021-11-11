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Путин второй день подряд поговорил с Меркель, пожаловался на Украину

Четверг, 11 ноября 2021, 17:57

Президент России Владимир Путин и глава немецкого правительства Ангела Меркель второй день подряд пообщались по телефону, обсудив миграционный кризис на границе с Беларусью, а также Украину.

Как сообщает "Европейская правда", о телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля, ведомство Меркель пока не обнародовало заявление по итогам разговора.

В Кремле заявили, что Путин обратил внимание Меркель "на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты".

Кроме того, Путин посетовал на "дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности" вооруженных сил США и других стран НАТО в Черном море.

Что касается миграционного кризиса на границе с Беларусью, Путин, как и в предварительном разговоре, настаивал на прямых контактах Минска и ЕС, который, как известно, не признает Александра Лукашенко легитимным президентом, заявляя о фальсификации выборов в августе 2020 года.

"Владимир Путин высказался за возобновление контактов между государствами ЕС и Белоруссией с целью решения этой проблемы", - заявила пресс-служба Кремля.

Как сообщалось, Меркель позвонила Путину 10 ноября по поводу ситуации на белорусско-польской границе и попросила его повлиять.

Напомним, 26 октября 2021 года в районе проведения ООС впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".

Франция и Германия подвергли критике Украину, однако президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ защищают Украину и будут действовать так далее.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил им, что Украина не нарушала Минские договоренности при применении турецких беспилотников "Байрактар" на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинМеркель
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