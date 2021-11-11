Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін другий день поспіль поговорив з Меркель, поскаржився на Україну

Четвер, 11 листопада 2021, 18:57

Президент Росії Владімір Путін і глава німецького уряду Ангела Меркель другий день поспіль поспілкувалися телефоном, обговоривши міграційну кризу на кордоні з Білоруссю, а також Україну. 

Як повідомляє "Європейська правда", про телефонну розмову повідомила пресслужба Кремля, відомство Меркель поки не оприлюднило заяву за підсумками розмови. 

У Кремлі заявили, що Путін звернув увагу Меркель "на деструктивну політику Києва, який все більше робить ставку на силові методи, в тому числі використовуючи у порушення мінського Комплексу заходів ударні безпілотні апарати". 

Крім того, Путін поскаржився на "дестабілізуючий та небезпечний характер провокаційної активності" збройних сил США та інших країн НАТО в Чорному морі.

Щодо міграційної кризи на кордоні з Білоруссю, Путін, як і в попередній розмові, наполягав на прямих контактах Мінська і ЄС, який, як відомо, не визнає Александра Лукашенка легітимним президентом, заявляючи про фальсифікацію виборів у серпні 2020 року. 

"Владімір Путін висловився за відновлення контактів між державами ЄС і Білоруссю з метою вирішення цієї проблеми", - заявила пресслужба Кремля.

Як повідомлялося, Меркель подзвонила Путіну 10 листопада щодо ситуації на білорусько-польському кордоні і попросила його вплинути.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар". 

Франція та Німеччина розкритикували Україну, однак президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ захищають Україну і діятимуть так далі.

Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів їм, що Україна не порушувала Мінських домовленостей при застосуванні турецьких безпілотників "Байрактар" на Донбасі.

Теми: ПутінМеркель


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українські військові готові знищувати диверсантів, якщо ті проникнуть з Білорусі

фотоБіля польського кордону зі сторони Білорусі відкрили вогонь у повітря

фото, мапаГібридні війська РФ обстріляли мінометами жилі будинки, люди опинилися під завалами

Ізраїль жорстко відреагував на антисемітський марш націоналістів у Польщі

Росія надасть Лукашенку винищувачі та зброю – росЗМІ

Грузинські чиновники розповіли про стан Саакашвілі

Усі новини...
Путін
Меркель попросила Путіна вплинути на Мінськ через ситуацію з мігрантами
Лукашенко поскаржився Путіну на "жорсткі дії Польщі" і стягнення військ до кордону
Кремль: Путін говорив з директором ЦРУ телефоном, коли той був у Москві
Останні новини
13:47
За підсумками кліматичного саміту 6 автокомпаній відмовляться від бензинових машин
13:25
відеоПольща: білоруси готують мігрантів до великого прориву кордону, видають інструкції та газ
13:12
У Києві 447 нових заражень коронавірусом, десятки людей померли
12:51
Кулеба попросив ЄС вжити заходів проти подальшої агресії Росії
12:43
Українські військові готові знищувати диверсантів, якщо ті проникнуть з Білорусі
12:15
У Болгарії обирають президента і втретє за рік - парламент
12:04
фотоБіля польського кордону зі сторони Білорусі відкрили вогонь у повітря
11:41
Британія закликала європейців об’єднатися проти "Північного потоку-2"
11:37
КМУ звільнив голову ГарПоку: він заявляє про політичний тиск, а Міненерго про непрофесіоналізм
11:21
фото, мапаГібридні війська РФ обстріляли мінометами жилі будинки, люди опинилися під завалами
Усі новини...