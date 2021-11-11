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Путін другий день поспіль поговорив з Меркель, поскаржився на Україну

Четвер, 11 листопада 2021, 17:57

Президент Росії Владімір Путін і глава німецького уряду Ангела Меркель другий день поспіль поспілкувалися телефоном, обговоривши міграційну кризу на кордоні з Білоруссю, а також Україну. 

Як повідомляє "Європейська правда", про телефонну розмову повідомила пресслужба Кремля, відомство Меркель поки не оприлюднило заяву за підсумками розмови. 

У Кремлі заявили, що Путін звернув увагу Меркель "на деструктивну політику Києва, який все більше робить ставку на силові методи, в тому числі використовуючи у порушення мінського Комплексу заходів ударні безпілотні апарати". 

Крім того, Путін поскаржився на "дестабілізуючий та небезпечний характер провокаційної активності" збройних сил США та інших країн НАТО в Чорному морі.

Щодо міграційної кризи на кордоні з Білоруссю, Путін, як і в попередній розмові, наполягав на прямих контактах Мінська і ЄС, який, як відомо, не визнає Александра Лукашенка легітимним президентом, заявляючи про фальсифікацію виборів у серпні 2020 року. 

"Владімір Путін висловився за відновлення контактів між державами ЄС і Білоруссю з метою вирішення цієї проблеми", - заявила пресслужба Кремля.

Як повідомлялося, Меркель подзвонила Путіну 10 листопада щодо ситуації на білорусько-польському кордоні і попросила його вплинути.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар". 

Франція та Німеччина розкритикували Україну, однак президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ захищають Україну і діятимуть так далі.

Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів їм, що Україна не порушувала Мінських домовленостей при застосуванні турецьких безпілотників "Байрактар" на Донбасі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінМеркель
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