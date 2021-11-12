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Оккупанты на Донбассе 13 раз срывали "тишину" и ранили воина ВСУ

Пятница, 12 ноября 2021, 06:12
Оккупанты на Донбассе 13 раз срывали тишину и ранили воина ВСУ
фото: штаб ООС

За сутки 11 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, ранение получил украинский военный.

Источник: штаб ООС

По позициям ВСУ возле Марьинки оккупанты открывали плотный огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Новозвановки враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Зайцево противник совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

У Троицкого русские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Широкиного обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В сторону Крымского враг дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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