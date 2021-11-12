Леросу объявили новое подозрение: из-за информации о брате Ермака

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в невыполнении вступившего в силу решения суда народному депутату Гео Леросу, который не опроверг свое утверждение, что Денис Ермак "торговал должностями от имени своего брата – руководителя Офиса президента".

Источник: ГБР, Лерос в Facebook

Дословно бюро: "По поручению исполняющего обязанности генерального прокурора 12 ноября 2021 года народному депутату Украины уведомлено о подозрении за неисполнение решения суда, вступившее в законную силу".

Детали: В бюро отмечают, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей.

Суд обязал Лероса опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст.

В ГБР утверждают, что решение суда от 11 августа 2021 вступило в законную силу и действует, а нардеп, мол, умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности.

После открытия исполнительного производства, наложения двух денежных взысканий, а также неоднократного предупреждения об уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного решения, государственный исполнитель обратился в Государственное бюро расследований с уведомлением о совершении уголовного правонарушения.

Теперь ГБР сообщило Леросу о подозрении.

Сам нардеп на своей странице в Facebook назвал новое подозрение "расправой" со стороны Офиса президента Зеленского.

Прямая речь: "Только что мне вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста!

Внимание, за то, что не опроверг пост о Денисе Ермаке!!! Причем моя апелляция принята в кассации! Более того, следователями не было доказано, что я не выполнил решение суда!

Вы ведь помните, как на видео Денис Ермак торговал от имени брата государственными должностями. За то, что я не опроверг этот факт, который все видели воочию, они меня тоже хотят посадить.

Еще раз повторяю, даже этот факт не доказан, а ни одного сообщения об опровержении я не получал от государственных органов".

Upd. Сначала Лерос сообщал, что меру предосторожности ему будут выбирать сегодня, 12 ноября. Позже уточнил – 16 ноября в Печерском суде.