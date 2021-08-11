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Брат Ермака выиграл апелляцию у нардепа Лероса

Среда, 11 августа 2021, 17:25
Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Дениса Ермака о признании недостоверной информации, которую о нем распространял нардеп Гео Лерос в соцсети касательно "продажи государственных должностей".

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Киевский апелляционный суд

Дословно: "Суд признал недостоверной информацию и такой, что порочит честь, достоинство и деловую репутацию Ермака Д.Б. распространенную на официальной странице народного депутата Украины Лероса Гео в Fаcebook, а именно: "Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из рф), ну и конечно заработок на государстве".

Детали: Речь идет об иске, который ранее не удовлетворил Печерский районный суд столицы. Ермак с решением не согласился и обжаловал его в апелляционном суде.

Апелляционный суд обязал нардепа Лерос опровергнуть распространенную информацию. В частности, бывший член фракции "Слуга народа" должен разместить на своей странице следующий текст:

"Распространенная мной информация о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния в отношении "продажи "государственных должностей является недостоверной и не соответствует действительности".

Что предшествовало: 9 июня стало известно, что суд отказал брату главы Офиса президента Денису Ермаку в удовлетворении исковых требований к народному депутату Гео Леросу о "защите чести и достоинства".

Денис Ермак подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в сентябре 2020 года.

Произошло это вскоре после обнародования так называемых "пленок Лероса", в которых говорилось о сокрытии коррупционных схем в столице.

Предыстория:

  • 26 июня 2020 года журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий вовлечен в мэрскую кампанию Тищенко.
  • Лерос заявил, что передал в НАБУ сведения, свидетельствующие о коррупционной деятельности Ермака, его кума Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.
  • 2 октября Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и председатель его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

Темы: Гео Лерос Андрей Ермаксуд
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