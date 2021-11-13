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Состояние Саакашвили ухудшилось, к нему приехал реанимобиль – Ясько

Суббота, 13 ноября 2021, 21:47
Состояние Саакашвили ухудшилось, к нему приехал реанимобиль – Ясько
Фото AFP/Getty Images

У находящегося в тюремной больнице экс-президента Грузии Михеиля Саакашвили 13 ноября значительно ухудшилось состояние здоровья, к тюрьме пригнали реанимобиль.

Источник: депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая называет себя гражданской женой политика

Прямая речь: "Буквально только что состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию!

В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдане. Пригнали реанимобиль в тюрьму"

Детали: Ясько добавила, что не понимает, куда его намерены увезти повезут.

По ее словам, врач Саакашвили - Николоз Кипшидзе - находится внутри тюрьмы и "пока информации никакой нет".

Предыстория: Михеил Саакашвили в результате месяца протестной голодовки в Руставской тюрьме похудел более чем на 20 кг и чувствует себя плохо.

20 октября консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили в профилактических целях.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала действия грузинских властей в отношении Саакашвили пытками.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиГрузиятюрьма
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