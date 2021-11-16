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Верховная Рада приняла закон о медиации

Вторник, 16 ноября 2021, 12:07
Верховная Рада приняла закон о медиации
Фото из Facebook Верховной Рады

Верховная Рада приняла закон о медиации, предусматривающий урегулирование конфликта путем переговоров сторон с помощью медиатора, без суда.

Источник: трансляция заседания Верховной Рады.

Детали: Во втором чтении и в целом за проект закона №3504 проголосовали 302 народных депутата.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал это "чрезвычайно важным законопроектом".

Закон закрепляет на законодательном уровне возможности проведения процедуры медиации, которая будет заключаться в добровольном внесудебном урегулировании конфликта (спора) путем переговоров между его сторонами посредством медиатора.

Нардепы надеются, что закон поможет разгрузить суды и позволит "свободнее дышать" бизнесу.

Медиация может применяться в любых конфликтах (спорах), возникающих в гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношениях, а также в уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений.

Медиация не применяется в спорах (конфликтах), которые могут повлиять на права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в медиации, и в некоторых других случаях.

В семейных спорах медиация возможна, если не затрагивает права и интересы ребенка или происходит с учетом наилучших интересов ребенка.

Медиация может проводиться как до обращения в суд, так и во время судебного производства или при исполнении решения суда. Речь идет о судах, третейском суде и международном коммерческом арбитраже.

Медиация проводится с согласия сторон с учетом принципов добровольности, конфиденциальности, независимости и нейтральности медиатора, беспристрастности медиатора, самоопределения и равенства прав сторон медиации.

Медиатор не может: совмещать функцию медиатора с функцией другого участника медиации в конфликте (споре); предоставлять сторонам медиации консультации и рекомендации, если стороны не договорились об ином; быть представителем или защитником любой из сторон в досудебном расследовании, судебном, третейском или арбитражном производстве в конфликте (споре), в котором он был медиатором.

Медиатор не имеет права разрешать конфликт или побуждать стороны к принятию конкретного решения по существу конфликта (спора).

Медиатором может быть физическое лицо, которое имеет высшее образование и прошло базовую подготовку в сфере медиации в Украине или за ее пределами. Медиатором не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость, признанное судом ограничено дееспособным или недееспособным.

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: Верховная Радазаконодательствосуд
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