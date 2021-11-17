Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МО Армении заявляют о прекращении огня с Азербайджаном

Среда, 17 ноября 2021, 03:57
В МО Армении заявляют о прекращении огня с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило о прекращении огня азербайджано-армянской границе.

Источник: пресс-служба Министерства обороны Армении, Радио Азатутюн, Минобороны РФ

Дословно МО Армении: "В настоящее время боевые столкновения на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась. Стороны подсчитывают потери".

Детали: В ведомстве Армении отмечают, что при посредничестве российской стороны с 18:30 огонь на восточных границах Армении прекращен.

Ранее Минобороны сообщило, что у армянской стороны есть потери, не указав точного числа.

"В настоящее время есть проверенные данные об одном погибшем. Это военнослужащий-контрактник, рядовой Меружан Артурович Арутюнян 1991 года рождения.

Число раненых также уточняется. Еще 12 военнослужащих попали в плен", – говорится в сообщении Министерства обороны Армении.

"Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки после разговора министров обороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу", – сообщает оборонное ведомство РФ.

Что предшествовало: Армения и Азербайджан заявили об обострении ситуации на спорной территории, обвинив друг друга в провокации.

Читайте также: К России за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война,

а также: Неоконченный конфликт: что происходит с Карабахом через год после войны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АрменияАзербайджанбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Армения
Армянская церковь в Украине осудила "благословение" на войну армян в России
В Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон
Премьер Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе
Последние новости
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
Все новости...
Реклама: