В МО Армении заявляют о прекращении огня с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило о прекращении огня азербайджано-армянской границе.

Источник: пресс-служба Министерства обороны Армении, Радио Азатутюн, Минобороны РФ

Дословно МО Армении: "В настоящее время боевые столкновения на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась. Стороны подсчитывают потери".

Детали: В ведомстве Армении отмечают, что при посредничестве российской стороны с 18:30 огонь на восточных границах Армении прекращен.

Ранее Минобороны сообщило, что у армянской стороны есть потери, не указав точного числа.

"В настоящее время есть проверенные данные об одном погибшем. Это военнослужащий-контрактник, рядовой Меружан Артурович Арутюнян 1991 года рождения.

Число раненых также уточняется. Еще 12 военнослужащих попали в плен", – говорится в сообщении Министерства обороны Армении.

"Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки после разговора министров обороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу", – сообщает оборонное ведомство РФ.

Что предшествовало: Армения и Азербайджан заявили об обострении ситуации на спорной территории, обвинив друг друга в провокации.

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