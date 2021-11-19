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В МИД отреагировали на ухудшение состояния заключённого Саакашвили

Пятница, 19 ноября 2021, 12:12
МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ, ФОТО GETTY IMAGES

Министерство иностранных дел Украины призывает перевести заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили в многопрофильную больницу, учитывая ухудшение состояния здоровья, а также пытается организовать визит к нему украинских дипломатов.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий МИД обнародовал 19 ноября.

В МИД отметили, что обеспокоены известиями об ухудшении состояния здоровья Саакашвили, которое находится в больнице пенитенциарного учреждения № 18 в Глдани в Грузии.

"Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Михеила Саакашвили надлежащей медицинской опекой, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи поддерживают регулярную связь с родственниками", – говорится в комментарии.

Напомним, 18 ноября Саакашвили перевели в реанимацию после того, как он потерял сознание в тюремной больнице.

Ранее группа врачей под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджарии после медицинского осмотра Саакашвили заявила, что его состояние здоровья критическое по многим жизненным показателям.

Врачи рекомендовали госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут предоставить полноценное лечение.

Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

На минувшей неделе Пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео, как Саакашвили затаскивают в тюремную больницу и несут его по коридорам. Служба заявила, что он совершил нападение на персонал тюремной больницы и повредил медицинское оборудование.

Смотрите видео на YouTube-канале "ЕвроПравды": Сила против Саакашвили. Что происходит с экс-президентом в тюремной больнице.

Темы: СаакашвилиМИДГрузия
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