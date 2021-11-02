Возле Павлополя погиб украинский военный

2 ноября на Донбассе погиб украинский военный – в результате вражеского обстрела из стрелкового оружия в направлении Павлополя.

Источник: штаб ООС

Детали: Кроме того, 1 ноября на Донбассе было 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Новолуганского враг восемь раз стрелял из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Светлодарского и Водяного российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Около Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Как отмечается, украинские военные открывали ответный огонь.