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Возле Павлополя погиб украинский военный

Вторник, 2 ноября 2021, 07:24
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

2 ноября на Донбассе погиб украинский военный – в результате вражеского обстрела из стрелкового оружия в направлении Павлополя.

Источник: штаб ООС

Детали: Кроме того, 1 ноября на Донбассе было 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Новолуганского враг восемь раз стрелял из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Светлодарского и Водяного российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Около Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Как отмечается, украинские военные открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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