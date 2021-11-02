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В Киеве антирекорды по количеству больных и умерших от Covid

Вторник, 2 ноября 2021, 08:51
Фото с kyivcity.gov.ua

1 ноября в Киеве зарегистрировали 1 738 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 60 смертей от нее – это максимальные значения с начала пандемии Covid-19.

Источник: статистика Министерства здравоохранения и пост мэра Виталия Кличко

Детали: Среди других регионов Украины Киев на первом месте по летальным случаям и на 5-м по суточному приросту больных.

Госпитализировали в понедельник 211 ​​жителей столицы с коронавирусом. Еще 371 человек госпитализирован с подозрением на Covid-19 и пневмонией.

Среди новых больных 986 женщин и 618 мужчин, а также 134 ребенка (в том числе девочка 20 дней и мальчик в возрасте 1 месяц). Среди 60 умерших 39 женщин и 21 мужчина. 

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (569), Дарницком (262) и Святошинском (254) районах столицы.

За прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной болезни 1 157 жителей столицы.

По официальным данным, в столице сейчас коронавирус имеют 24 644 человека, а это 831 случай на 100 тысяч жителей.

Напомним: За сутки 26 октября в столице зарегистрировали 1 416 новых случаев коронавируса и антирекорд смертей: 54 человека скончались, в том числе 1-летний ребенок.

Киев с 1 ноября в красной зоне, ужесточены карантинные ограничения для невакцинированных граждан.

УП, дополнено в 11:11
Темы: КиевCovid-2019эпидемиякоронавирус
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