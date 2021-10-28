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Киев с 1 ноября официально переходит в "красную" зону Covid-19

Четверг, 28 октября 2021, 16:59
Киев с 1 ноября официально переходит в красную зону Covid-19
фото: Эльдар Сарахман, УП

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила Киев в "красную" зону распространения коронавируса с 1 ноября.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов

Дословно: "Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева".

Детали: В "красных" зонах распространения коронавируса запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

 

Что предшествовало: Что предшествовало: 28 октября глава столицы Виталий Кличко на брифинге попросил, чтобы в столице официально ввели ограничение "красной" зоны Covid-19.

По его словам, из-за приближения к показателям "красной" эпидзоны в Киеве с 1 ноября вводятся строгие ограничения для невакцинированных граждан.

В частности, проезд в общественном транспорте будет возможен при наличии ковид-сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Проверять эти документы, по словам мэра, будут не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.

Дополнительно: В пресс-службе КГГА "Украинской правде" уточнили, что для беспрепятственного проезда в общественном транспорте будет действовать желтый (об одной дозе вакцины) и зеленый (о полной вакцинации) сертификат, ПЦР-тест, действующий в течение 72 часов, тест на антиген или справка о выздоровление (в настоящее время на стадии тестирования –ред.). Дети будут ездить без ограничений.

В ТРЦ будут пускать только при наличии "зеленого" сертификата.

Напомним: 

  • С 30 октября 15 украинских областей станут "красными" зонами распространения коронавируса: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.
  • Киевские власти ожидают, что столица по показателям будет подпадать под "красную" зону уже в ближайшие дни, после чего Государственная комиссия ТЭБ и ЧС может усилить карантин в городе.

Украинская правда
Темы: КиевCovid-2019карантинкоронавирус
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