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В Киеве новые covid-антирекорды: 1 416 новых больных и 54 смерти

Среда, 27 октября 2021, 10:38
В Киеве новые covid-антирекорды: 1 416 новых больных и 54 смерти
Фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 26 октября в столице зарегистрировали 1 416 новых случаев коронавируса, 54 человека умерли, в том числе 1-летний ребенок – это самая высокая цифра с начала года.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "1 416 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 54 летальных случая от вируса: 23 женщины от 52 до 97 лет, 30 мужчин от 44 до 93 лет и 1 мальчик в возрасте 1 года".

Детали: Среди новых больных 179 детей: 95 девочек от 4 дней до 17 лет и 84 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (247), Деснянском (176) и Святошинском (162) районах.

Также растет количество госпитализированных: за сутки в больнице положили 150 больных коронавирусом и 413 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 254 337 подтвержденных случаев коронавируса, 5 991 больной умер, преодолели коронавирус 227 334 жителя столицы, из них 573 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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