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Covid в Украине: 19 455 больных и 700 умерших за сутки

Вторник, 2 ноября 2021, 08:28
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За сутки 1 ноября в Украине зафиксировали 19 455 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 700 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 188 человек, выздоровели 12 639 человек.

Источник: Министерство здравоохранения, Telegram Коронавірус_інфо 

Детали: Среди новых больных 1 263 ребенка и 339 медработников.

Больше всего случаев заболевания в этот понедельник зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в г. Киев (1738).

Летальных случаев за прошедшие сутки больше всего зарегистрировали в Киеве (60), Полтавской (57), Львовской (56), Херсонской (48) и Хмельницкой (42) областях.

Тестирований за сутки сделали 133 592: методом ПЦР – 56 930, методом ИФА – 19 553, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 109.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 955 693 человек, из них выздоровели 2 454 737 человек, умерли 68 727 человек.

Напомним: Эксперты при Национальной академии наук Украины прогнозируют в Украине до 29 тысяч новых случаев Covid-19 и более 900 смертей в середине ноября 2021 года.

Эксперты Киевской школы экономики (КШЭ) прогнозируют около 30 тысяч новых больных коронавирусом в сутки и до 7 тысяч госпитализированных в сутки уже в ближайшие недели. По их мнению, пик эпидемической волны придется на начало ноября, а спадет уже в начале 2022 года.

В общей сложности эксперты КШЭ ожидают до 92 тысяч умерших от эпидемии.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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