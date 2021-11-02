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Пентагон: Любая эскалация на границе РФ с Украиной будет беспокоить США

Вторник, 2 ноября 2021, 09:02

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил в понедельник, что Пентагон внимательно следит за Украиной на фоне сообщений о новом скоплении российских войск на границе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство AFP.

"Нам известно о публичных сообщениях о необычной российской военной активности на территории Украины", - сказал Кирби журналистам.

"Мы собираемся продолжить консультации с союзниками и партнерами по этому вопросу… Как мы уже говорили ранее, какие-либо эскалационные или агрессивные действия будут вызывать большую обеспокоенность у Соединенных Штатов", - добавил он.

Издание "The Washington Post" сообщило, что чиновники США обеспокоены непонятными передвижениями российских воинских частей на границе с Украиной. Видео, размещенные в социальных сетях, показывают перемещение танков и ракет на юго-западе России недалеко от украинской границы.

Издание "Politico" обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Наращивание происходит сразу после визита министра обороны США Ллойда Остина в Черноморский регион. Глава Пентагона останавливался в странах-партнерах НАТО, Украине и Грузии, а также в полноправном члене Альянса Румынии.

В марте, спустя всего несколько недель после инаугурации президента Джо Байдена, Россия сосредоточила тысячи военнослужащих, тяжелую военную технику, военно-морские корабли и самолеты на границе с Украиной и в Крыму, удерживая их там в течение нескольких недель и вызывая опасения вторжения.

В Москве назвали эти передвижения учениями, но многие военные аналитики расценили это как предупреждение Джо Байдену.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ Украины.

Темы: СШАРосcияУкраинаоружие
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