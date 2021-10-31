Россия стягивает войска к границе с Украиной и это не учения – The Washington Post

Войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, перемещение российских войск на фоне напряженности между Москвой и НАТО вызвало беспокойство в США и ЕС.

Источник: The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников среди американских и европейских чиновников

Детали: Издание пишет, что очередная передислокация российских войск в сопредельные с Украиной регионы вызвала обеспокоенность среди чиновников в Соединенных Штатах и ​​Европе, отслеживающих нерегулярные перемещения техники и личного состава на западном фланге России.

Так, в последние дни в социальных сетях появились видео, на которых видно, как российские военные поезда и колонны перемещают большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.

Чиновники, которые поделились с журналистами информацией на условиях анонимности, констатируют, что движение войск в сторону Украины наблюдается уже несколько последних недель.

Возобновление передвижения российских войск происходит на фоне недовольства Кремля сближением Киева с НАТО и собственными разногласиями с Альянсом: Россия приостановила свою миссию при НАТО в Брюсселе 18 октября после того, как альянс изгнал восемь членов российской миссии из-за обвинений в шпионаже.

В то же время, директор программы исследований России в некоммерческой аналитической группе CNA в Виргинии Майкл Кофман подчеркнул, что новые перемещения российской армии осуществляются не в целях военных учений.

Прямая речь Кофмана: "Суть в том, что это не учения. Это не похоже на военные тренировки".

Больше деталей: По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что вероятно 1-я гвардейская танковая армия России, базирующееся за пределами Москвы элитное подразделение, перемещает личный состав и технику в сторону Украины.

Кроме того, он напомнил, что силы российской 41 общевойсковой армии, которая обычно базируется в Новосибирске, не вернулись в Сибирь, а соединились с другими российскими силами у границы с Украиной.

Напомним: