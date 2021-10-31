Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия стягивает войска к границе с Украиной и это не учения – The Washington Post

Воскресенье, 31 октября 2021, 12:50
Войска РФ, фото AFP/Getty Images

Войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, перемещение российских войск на фоне напряженности между Москвой и НАТО вызвало беспокойство в США и ЕС.

Источник: The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников среди американских и европейских чиновников

Детали: Издание пишет, что очередная передислокация российских войск в сопредельные с Украиной регионы вызвала обеспокоенность среди чиновников в Соединенных Штатах и ​​Европе, отслеживающих нерегулярные перемещения техники и личного состава на западном фланге России.

Так, в последние дни в социальных сетях появились видео, на которых видно, как российские военные поезда и колонны перемещают большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.

Чиновники, которые поделились с журналистами информацией на условиях анонимности, констатируют, что движение войск в сторону Украины наблюдается уже несколько последних недель.

Возобновление передвижения российских войск происходит на фоне недовольства Кремля сближением Киева с НАТО и собственными разногласиями с Альянсом: Россия приостановила свою миссию при НАТО в Брюсселе 18 октября после того, как альянс изгнал восемь членов российской миссии из-за обвинений в шпионаже.

В то же время, директор программы исследований России в некоммерческой аналитической группе CNA в Виргинии Майкл Кофман подчеркнул, что новые перемещения российской армии осуществляются не в целях военных учений.

Прямая речь Кофмана: "Суть в том, что это не учения. Это не похоже на военные тренировки".

Больше деталей: По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что вероятно 1-я гвардейская танковая армия России, базирующееся за пределами Москвы элитное подразделение, перемещает личный состав и технику в сторону Украины.

Кроме того, он напомнил, что силы российской 41 общевойсковой армии, которая обычно базируется в Новосибирске, не вернулись в Сибирь, а соединились с другими российскими силами у границы с Украиной.

Напомним:

  • Представитель МИД РФ Мария Захарова 28 октября заявила, что западные страны должны перестать давать Украине оружие, и сравнила военную помощь Киеву с ружьем, которое непременно должно выстрелить в последнем акте.
  • Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине турецких ударных дронов Bayraktar TB2 "могут дестабилизировать ситуацию в Донбассе".
  • 26 октября по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного на востоке впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".

Темы: РосcияграницавойнаВооруженные силы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден раскритиковал Китай и Россию за отсутствие на COP26

Лига Чемпионов: "Барселона" обыграла "Динамо" в Киеве

Новости 2 ноября: дело Медведчука, Зеленский и Байден

фотоЗащищал родную землю с первых лет войны: 2 ноября на Донбассе погиб воин-штурмовик

В Минобороны назвали количество российских войск у границы Украины: 90 тысяч

Рада оперативно рассмотрит отставку пятерых министров

Все новости...
Росcия
Украина должна прекратить использование названия "турецкий Байрактар" - МИД Турции
В России новый рекорд заражений ковид – 41 тысяча случаев в день
Россия не должна манипулировать потоками газа в политических целях – Байден
Последние новости
03:50
Швейцарская прокуратура обвинила экс-руководителей ФИФА и УЕФА в мошенничестве
02:51
СМИ: Боевики атаковали крупнейший военный госпиталь Афганистана, 25 убитых
01:40
Неизвестные подожгли поезд в Чили на фоне конфликта с коренным народом
00:45
Байден раскритиковал Китай и Россию за отсутствие на COP26
23:54
Лига Чемпионов: "Барселона" обыграла "Динамо" в Киеве
23:52
В ДТЭК считают обвинения в аварийной помощи "политическим давлением"
23:28
Нидерланды возвращают Covid-ограничения: маски, работа из дома и "пропуска здоровья"
23:00
Новости 2 ноября: дело Медведчука, Зеленский и Байден
22:43
Командующий ОС объяснил, как и когда на передовой открывают ответный огонь
22:19
Меркель предупредила о строгих ограничениях для невакцинированных в Германии - СМИ
Все новости...