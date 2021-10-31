Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия стягивает войска к границе с Украиной и это не учения – The Washington Post

Воскресенье, 31 октября 2021, 11:50
Россия стягивает войска к границе с Украиной и это не учения – The Washington Post
Войска РФ, фото AFP/Getty Images

Войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, перемещение российских войск на фоне напряженности между Москвой и НАТО вызвало беспокойство в США и ЕС.

Источник: The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников среди американских и европейских чиновников

Детали: Издание пишет, что очередная передислокация российских войск в сопредельные с Украиной регионы вызвала обеспокоенность среди чиновников в Соединенных Штатах и ​​Европе, отслеживающих нерегулярные перемещения техники и личного состава на западном фланге России.

Так, в последние дни в социальных сетях появились видео, на которых видно, как российские военные поезда и колонны перемещают большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.

Чиновники, которые поделились с журналистами информацией на условиях анонимности, констатируют, что движение войск в сторону Украины наблюдается уже несколько последних недель.

Возобновление передвижения российских войск происходит на фоне недовольства Кремля сближением Киева с НАТО и собственными разногласиями с Альянсом: Россия приостановила свою миссию при НАТО в Брюсселе 18 октября после того, как альянс изгнал восемь членов российской миссии из-за обвинений в шпионаже.

В то же время, директор программы исследований России в некоммерческой аналитической группе CNA в Виргинии Майкл Кофман подчеркнул, что новые перемещения российской армии осуществляются не в целях военных учений.

Прямая речь Кофмана: "Суть в том, что это не учения. Это не похоже на военные тренировки".

Больше деталей: По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что вероятно 1-я гвардейская танковая армия России, базирующееся за пределами Москвы элитное подразделение, перемещает личный состав и технику в сторону Украины.

Кроме того, он напомнил, что силы российской 41 общевойсковой армии, которая обычно базируется в Новосибирске, не вернулись в Сибирь, а соединились с другими российскими силами у границы с Украиной.

Напомним:

  • Представитель МИД РФ Мария Захарова 28 октября заявила, что западные страны должны перестать давать Украине оружие, и сравнила военную помощь Киеву с ружьем, которое непременно должно выстрелить в последнем акте.
  • Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине турецких ударных дронов Bayraktar TB2 "могут дестабилизировать ситуацию в Донбассе".
  • 26 октября по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного на востоке впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияграницавойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Росcия
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
Все новости...
Реклама: