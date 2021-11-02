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Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ

Вторник, 2 ноября 2021, 10:31
Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ
Залужный и Ярош, фото из Facebook Яроша

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", бывший народный депутат Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Источник: пост Яроша в Facebook

Прямая речь Яроша: "Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего!".

Детали: Ярош продемонстрировал в соцсети фотографию удостоверения советника.

 

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Темы: ЯрошВооруженные силыармия
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