Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ

Залужный и Ярош, фото из Facebook Яроша

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", бывший народный депутат Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Источник: пост Яроша в Facebook

Прямая речь Яроша: "Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего!".

Детали: Ярош продемонстрировал в соцсети фотографию удостоверения советника.

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