Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ
Вторник, 2 ноября 2021, 10:31
Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", бывший народный депутат Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Источник: пост Яроша в Facebook
Прямая речь Яроша: "Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего!".
Детали: Ярош продемонстрировал в соцсети фотографию удостоверения советника.
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