В "Дии" появился детский ковид-сертификат
Вторник, 2 ноября 2021, 12:45
Теперь родители могут сгенерировать в приложении "Дия" на смартфоне ковид-сертификат детей от 12 лет, которые получили одну дозу вакцины или прошли полный курс прививки.
Источник: пресс-служба "Дии" и сайт Минздрава
Детали: Чтобы получить детский СOVID-сертификат, необходимо выполнить следующие действия:
- Убедиться, что у вас на смартфоне установлена последняя версия приложения "Дия";
- Авторизоваться в "Дии";
- Добавить в приложение свидетельство о рождении ребенка;
- В меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты";
- Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашими.
Администрация приложения сообщает, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в "Дии" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.
Как добавить в "Дию" сертификат о прививках ребенка — смотрите в видеоинструкции:
Украинская правда