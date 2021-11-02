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В "Дии" появился детский ковид-сертификат

Вторник, 2 ноября 2021, 12:45
В Дии появился детский ковид-сертификат

Теперь родители могут сгенерировать в приложении "Дия" на смартфоне ковид-сертификат детей от 12 лет, которые получили одну дозу вакцины или прошли полный курс прививки.

Источник: пресс-служба "Дии" и сайт Минздрава

Детали: Чтобы получить детский СOVID-сертификат, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Убедиться, что у вас на смартфоне установлена ​​последняя версия приложения "Дия";
  2. Авторизоваться в "Дии";
  3. Добавить в приложение свидетельство о рождении ребенка;
  4. В меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты";
  5. Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашими.

Администрация приложения сообщает, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в "Дии" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

Как добавить в "Дию" сертификат о прививках ребенка — смотрите в видеоинструкции:

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусдетиДія
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