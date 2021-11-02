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Более 40% украинцев хотели бы устроить новые выборы президента и Рады

Вторник, 2 ноября 2021, 15:22
Более 40% украинцев хотели бы устроить новые выборы президента и Рады
фото: ОПУ

Более 40% украинцев поддерживают решение о проведении досрочных выборов Верховной Рады и президента.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-25 октября

Дословно: "Респонденты скорее поддерживают проведение досрочных парламентских выборов – 47,3% поддерживают против 37,7%, которые не поддерживают.

В то же время, в случае досрочных президентских выборов мнения разделились почти поровну – 43,4% поддерживают их против 45,8%, которые не поддерживают".

Детали: Вместе с тем, в протестах с требованием досрочных выборов президента готовы принять участие 23,1% респондентов.

А в протестах с требованием досрочных выборов в Верховную Раду готовы принять участие 24,1% респондентов.

 

Исследование проводилось в несколько волн: 22-29 июня – первая волна, 24 июля-1 августа – вторая волна, 20-25 октября – третья волна. Где это было релевантно, приводится динамика показателей в июне-октябре 2021 года.

20-25 октября методом личного интервью опросили 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Погрешность не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5% .

Напомним: 

  • Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский – 18,7% среди всех опрошенных.
  • По результатам опроса "Рейтинга" если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то наибольшую поддержку имела бы "Слуга народа" – 20,4% тех, кто будет голосовать и определился с выбором, в то же время, по сравнению с сентябрем, поддержка партии немного упала.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаопросрейтингЗеленскийсоциология
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