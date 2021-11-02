Мецгера и Ко обвиняют в нападении на журналистов "Схем": дело пошло в суд

ЕВГЕНИЙ МЕЦГЕР. ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Прокуроры направили в суд дело о нападении должностных лиц государственного "Укрэксимбанка" на журналистов издания "Радио Свобода".

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых в нападении на журналистов программы "Схемы".

Действия бывшего председателя правления банка Евгения Мецгера и его пресс-секретаря квалифицируют по статье 171 Уголовного кодекса - "Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения".

Действия директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности квалифицировали по двум уголовным статьям: по той же 171 и отдельно по 121 - "Умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений".

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