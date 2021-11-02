Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мецгера и Ко обвиняют в нападении на журналистов "Схем": дело пошло в суд

Вторник, 2 ноября 2021, 15:40
Мецгера и Ко обвиняют в нападении на журналистов Схем: дело пошло в суд
ЕВГЕНИЙ МЕЦГЕР. ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Прокуроры направили в суд дело о нападении должностных лиц государственного "Укрэксимбанка" на журналистов издания "Радио Свобода".

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых в нападении на журналистов программы "Схемы".

Действия бывшего председателя правления банка Евгения Мецгера и его пресс-секретаря квалифицируют по статье 171 Уголовного кодекса - "Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения".

Действия директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности квалифицировали по двум уголовным статьям: по той же 171 и отдельно по 121 - "Умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений".

Предыстория:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты".
  • 7 октября правоохранители вручили подозрение Мецгеру.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИбанкипрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
СМИ
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
У жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн
Последние новости
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
Все новости...
Реклама: