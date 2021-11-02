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"Показывал прием": ГБР завершило расследование по полковнику ВСУ, который пьяным прострелил ребенка

Вторник, 2 ноября 2021, 15:57
Показывал прием: ГБР завершило расследование по полковнику ВСУ, который пьяным прострелил ребенка
фото: гбр

Следователи ГБР завершили расследование в отношении офицера одной из воинских частей Вооруженных Сил, который пьяным из служебного пистолета выстрелил в ребенка, показывая боевой прием.

Источник: ГБР

Детали: Согласно расследованию, 12 июля полковник отдыхал с другом и его 10-летним сыном в Новоград-Волынском Житомирской области.

Подвыпивший военный решил продемонстрировать мальчику боевой прием по обезоруживанию противника. Во время демонстрации офицер выстрелил в спину ребенку. Пуля прошла навылет.

Мальчик выжил, но получил тяжкие телесные повреждения. В настоящее время ребенок до сих пор находится в больнице, продолжаются операции.

Офицер сразу задержан. Свою вину он признает.

Его обвиняют в нарушении правил обращения с оружием, что причинило потерпевшему телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде служебного ограничения сроком до 2 лет или содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы сроком до 3 лет.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: ГБРЖитомирская областьдети
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