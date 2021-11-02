"Показывал прием": ГБР завершило расследование по полковнику ВСУ, который пьяным прострелил ребенка
Следователи ГБР завершили расследование в отношении офицера одной из воинских частей Вооруженных Сил, который пьяным из служебного пистолета выстрелил в ребенка, показывая боевой прием.
Источник: ГБР
Детали: Согласно расследованию, 12 июля полковник отдыхал с другом и его 10-летним сыном в Новоград-Волынском Житомирской области.
Подвыпивший военный решил продемонстрировать мальчику боевой прием по обезоруживанию противника. Во время демонстрации офицер выстрелил в спину ребенку. Пуля прошла навылет.
Мальчик выжил, но получил тяжкие телесные повреждения. В настоящее время ребенок до сих пор находится в больнице, продолжаются операции.
Офицер сразу задержан. Свою вину он признает.
Его обвиняют в нарушении правил обращения с оружием, что причинило потерпевшему телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде служебного ограничения сроком до 2 лет или содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы сроком до 3 лет.
Предыстория:
- 12 июля стало известно, что в больницу в Новограде-Волынском попал 9-летний мальчик с диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины. Полиция подозревала в умышленном тяжком телесном повреждении знакомого отца ребенка.
- Позже правоохранители задержали 43-летнего военнослужащего из Киева, который может быть причастен к огнестрельному ранению 9-летнего мальчика в Житомирской области.
- На следующий день 9-летнего мальчика доставили в Киев.