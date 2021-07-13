Раненого в Житомирской области мальчика доставили в Киев
Вторник, 13 июля 2021, 15:28
9-летнего мальчика, который получил тяжелое огнестрельное ранение, доставили из Житомирской области в Киев, где борьбу за его жизнь продолжат медики "Охматдета".
Источник: сайт полиции Житомирской области
Дословно: "13 июля с помощью вертолета Системы авиационной безопасности МВД 9-летнего жителя Новоград-Волынского с тяжелым огнестрельным ранением транспортировали в столицу".
Детали: Сообщается, что ребенка сопровождают два врача-анестезиолога.
В полиции добавили, что сделали все от них зависящее, чтобы помочь спасти мальчика.
Предыстория:
- 12 июля стало известно, что в больницу в Новограде-Волынском попал 9-летний мальчик с диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины. Полиция подозревала в умышленном тяжком телесном повреждении знакомого отца ребенка.
- Позже правоохранители задержали 43-летнего военнослужащего из Киева, который может быть причастен к огнестрельному ранению 9-летнего мальчика в Житомирской области.
Украинская правда