Раненого в Житомирской области мальчика доставили в Киев

9-летнего мальчика, который получил тяжелое огнестрельное ранение, доставили из Житомирской области в Киев, где борьбу за его жизнь продолжат медики "Охматдета".

Источник: сайт полиции Житомирской области

Дословно: "13 июля с помощью вертолета Системы авиационной безопасности МВД 9-летнего жителя Новоград-Волынского с тяжелым огнестрельным ранением транспортировали в столицу".

Детали: Сообщается, что ребенка сопровождают два врача-анестезиолога.

В полиции добавили, что сделали все от них зависящее, чтобы помочь спасти мальчика.

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