В Харькове еще одно ДТП из "Инфинити" – погибла женщина

фото с ДТП, тело под автомобилем "Ланос", t.me/ctokharkov

На проспекте Гагарина в Харькове второй раз за неделю произошло смертельное ДТП – вечером 28 октября автомобиль Infiniti сбил насмерть пешехода.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, местные издания

Детали: Как сообщил источник УП, ДТП произошло примерно в 18:00.

Погибшей женщине около 70 лет. Водитель на месте работает следственно-оперативная группа.

Следователи установили, что "Инфинити" управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля Дэу находился 56-летний мужчина.

По информации патрульной полиции, водитель "Инфинити" ранее правила дорожного движения не нарушала, и к административной ответственности не привлекалась.

Харьковские каналы сообщают, что девушка на Infiniti сбила переходящую дорогу женщину, а та от удара улетела под колеса Ланоса, водитель которого не успел среагировать и переехал тело.

Отмечается, что авария произошла в 100 метрах от резонансного ДТП с другой "Инфинити" несколько дней назад.

Что было раньше: Полиция задержала 16-летнего водителя Инфинити, который на большой скорости выехал на красный свет и спровоцировал смертельную аварию в Харькове.

Отец задержанного подростка заявил, что сын не виноват, и его "хотят сделать преступником".

Суд взял подозреваемого под стражу без права на залог.

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