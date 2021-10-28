В Харькове еще одно ДТП из "Инфинити" – погибла женщина
На проспекте Гагарина в Харькове второй раз за неделю произошло смертельное ДТП – вечером 28 октября автомобиль Infiniti сбил насмерть пешехода.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, местные издания
Детали: Как сообщил источник УП, ДТП произошло примерно в 18:00.
Погибшей женщине около 70 лет. Водитель на месте работает следственно-оперативная группа.
Следователи установили, что "Инфинити" управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля Дэу находился 56-летний мужчина.
По информации патрульной полиции, водитель "Инфинити" ранее правила дорожного движения не нарушала, и к административной ответственности не привлекалась.
Харьковские каналы сообщают, что девушка на Infiniti сбила переходящую дорогу женщину, а та от удара улетела под колеса Ланоса, водитель которого не успел среагировать и переехал тело.
Отмечается, что авария произошла в 100 метрах от резонансного ДТП с другой "Инфинити" несколько дней назад.
Что было раньше: Полиция задержала 16-летнего водителя Инфинити, который на большой скорости выехал на красный свет и спровоцировал смертельную аварию в Харькове.
Отец задержанного подростка заявил, что сын не виноват, и его "хотят сделать преступником".
Суд взял подозреваемого под стражу без права на залог.
Предыстория:
- Авария произошла около 20:40 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в Харькове.
- 16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.
- В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
- Дочь погибшего в аварии в Харькове 58-летнего водителя Шевроле Анастасия Носова обратилась к небезразличным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей ДТП.
- Парень неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону ее сына.