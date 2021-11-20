Тысячи людей вышли на улицы Вены против принудительной вакцинации и локдауна
В нескольких городах Австрии в субботу проходят протесты против локдауна и вакцинации, наиболее масштабной является акция в Вене.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Kurier
Детали: Объявленный накануне локдаун обязательная вакцинация увеличила внимание к протестам в субботу, ожидается, что в них примет участие больше людей, чем ожидалось ранее. При этом демонстрации в Австрии разрешены с соблюдением существующих коронаправил – наличие маски FFP2 или ковид-сертификата.
Демонстрации были зарегистрированы по всей Австрии. Но в центре внимания – Вена, где для обеспечения порядка мобилизовали 1300 офицеров.
По данным полиции, в субботу днем на улице было 12 тысяч человек.
В соответствующих группах Telegram перед демонстрацией откровенно призывали к насилию.
При этом столкновения с полицией уже произошли, в частности, в полицейских бросали дымовые шашки и разные предметы. Несколько человек были арестованы.
🇦🇹 Protest against Covid restrictions in Wien, Austria.— Based 🇫🇮 (@Based_FIN) November 20, 2021
Austria goes into full lockdown.#Vienna #Wien #Austria pic.twitter.com/ONrOJAc489
Как сообщалось, протесты против ограничений в Роттердаме в пятницу вечером переросли в жесткие стычки с полицией. В ответ на действия демонстрантов полиция применила оружие. Несколько человек были ранены, более полусотни – задержаны.