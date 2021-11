Тысячи людей вышли на улицы Вены против принудительной вакцинации и локдауна

В нескольких городах Австрии в субботу проходят протесты против локдауна и вакцинации, наиболее масштабной является акция в Вене.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Kurier

Детали: Объявленный накануне локдаун обязательная вакцинация увеличила внимание к протестам в субботу, ожидается, что в них примет участие больше людей, чем ожидалось ранее. При этом демонстрации в Австрии разрешены с соблюдением существующих коронаправил – наличие маски FFP2 или ковид-сертификата.

Демонстрации были зарегистрированы по всей Австрии. Но в центре внимания – Вена, где для обеспечения порядка мобилизовали 1300 офицеров.

По данным полиции, в субботу днем ​​на улице было 12 тысяч человек.

В соответствующих группах Telegram перед демонстрацией откровенно призывали к насилию.

При этом столкновения с полицией уже произошли, в частности, в полицейских бросали дымовые шашки и разные предметы. Несколько человек были арестованы.

🇦🇹 Protest against Covid restrictions in Wien, Austria.



Austria goes into full lockdown.#Vienna #Wien #Austria pic.twitter.com/ONrOJAc489