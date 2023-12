Тисячі людей вийшли на вулиці Відня проти примусової вакцинації і локдауну

У кількох містах Австрії в суботу проходять протести проти локдауну і вакцинації, найбільш масштабною є акція у Відні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Kurier

Деталі: Оголошений напередодні локдаун обов’язкова вакцинація збільшили увагу до протестів у суботу, очікується, що в них візьме участь більша кількість людей, ніж очікувалося раніше. При цьому демонстрації в Австрії дозволені з дотриманням існуючих коронаправил – наявність маски FFP2 або ковід-сертифіката.

Демонстрації були зареєстровані по всій Австрії. Але в центрі уваги – Відень, де для забезпечення порядку мобілізували 1300 офіцерів.

За даними поліції, у суботу вдень на вулиці було 12 тисяч людей.

У відповідних групах Telegram перед демонстрацією відверто закликали до насильства.

При цьому сутички з поліцією вже відбулися, зокрема, у поліцейських кидали димові шашки і різні предмети. Кілька людей були заарештовані.

🇦🇹 Protest against Covid restrictions in Wien, Austria.



Austria goes into full lockdown.#Vienna #Wien #Austria pic.twitter.com/ONrOJAc489