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Словакия в шаге от локдауна зафиксировала новый максимум инфицированных Covid

Среда, 24 ноября 2021, 12:45
korona.gov.sk

Словакия сообщила о наивысшем ежедневном приросте новых случаев COVID-19 в среду, накануне заседания правительства, на котором, вероятно, будет согласован новый локдаун.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Согласно данным Our World in Data, в Словакии с 5,5-миллионным населением сейчас – самый высокий в мире прирост заражения на душу населения. За прошедшие сутки в стране подтвердили 10 315 новых инфекций.

В Словакии – третий самый низкий уровень вакцинации в Европейском Союзе, вакцинировано только 45% населения.

Министерство здравоохранения заявило, что количество госпитализированных достигло "критической точки" в 3200 и приближается к пику около 3800, который наблюдался во время последней волны пандемии. Большинство пациентов не были вакцинированы.

Соседняя Австрия уже начала локдаун на этой неделе, включая вакцинированное население, и Словакия планирует сделать аналогичный шаг в среду во время заседания правительства.

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер выступил в поддержку обязательной вакцинации от коронавируса на фоне рекордных показателей заболеваемости в стране.

Темы: Covid-2019Словакиялокдаунэпидемия
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