Еще два хоккейных клуба покинули чемпионат Украины – бойкотируют решение Федерации
Хоккейный клуб "Мариуполь" и "Белый Барс" из Белой Церкви объявили о решении добровольно сняться с чемпионата Украины в знак солидарности с клубами "Донбасс" и "Краматорск", против которых Федерация хоккея ввела санкции.
Источник: заявления клубов "Мариуполь" и "Белый Барс"
Детали: Оба клуба обнародовали идентичные заявления.
Однако "Белый Барс" также написал, что сообщал об этом ФХУ, если они выгонят из чемпионата "Донбасс" и "Краматорск".
Дословно из заявлений обоих клубов: "Хоккейный клуб… прекращает участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 21/22. Такое решение было принято в знак солидарности с другими украинскими клубами.
Хоккейный клуб… планирует продолжить игры в розыгрыше Суперлиги. Детали будут обнародованы дополнительно".
Предыстория:
- Ранее игроки "Донбасса" не поехали на товарищеский турнир играть за сборную Украины, и тогда ФХУ привлекла в ряды сборной 7 россиян, выступающих за киевский "Сокол".
- За это Федерация изъяла не поехавших на этот матч игроков от участия в чемпионате, однако те игроки все равно продолжили выходить на лед.
- Дисциплинарный комитет Федерации хоккея решил снять клубы "Донбасс" и "Краматорск" с регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги из-за того, что они якобы трижды нарушили регламент, выставив на матчи временно отлученных хоккеистов.
- В "Донбассе" ответили, что они имели право не делегировать своих игроков в сборную, потому что турнир был товарищеским.