Еще два хоккейных клуба покинули чемпионат Украины – бойкотируют решение Федерации

Хоккейный клуб "Мариуполь" и "Белый Барс" из Белой Церкви объявили о решении добровольно сняться с чемпионата Украины в знак солидарности с клубами "Донбасс" и "Краматорск", против которых Федерация хоккея ввела санкции.

Источник: заявления клубов "Мариуполь" и "Белый Барс"

Детали: Оба клуба обнародовали идентичные заявления.

Однако "Белый Барс" также написал, что сообщал об этом ФХУ, если они выгонят из чемпионата "Донбасс" и "Краматорск".

Дословно из заявлений обоих клубов: "Хоккейный клуб… прекращает участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 21/22. Такое решение было принято в знак солидарности с другими украинскими клубами.

Хоккейный клуб… планирует продолжить игры в розыгрыше Суперлиги. Детали будут обнародованы дополнительно".

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