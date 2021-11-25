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Еще два хоккейных клуба покинули чемпионат Украины – бойкотируют решение Федерации

Четверг, 25 ноября 2021, 13:33
HC Mariupol

Хоккейный клуб "Мариуполь" и "Белый Барс" из Белой Церкви объявили о решении добровольно сняться с чемпионата Украины в знак солидарности с клубами "Донбасс" и "Краматорск", против которых Федерация хоккея ввела санкции.

Источник: заявления клубов "Мариуполь" и "Белый Барс"

Детали: Оба клуба обнародовали идентичные заявления.

Однако "Белый Барс" также написал, что сообщал об этом ФХУ, если они выгонят из чемпионата "Донбасс" и "Краматорск".

Дословно из заявлений обоих клубов: "Хоккейный клуб… прекращает участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 21/22. Такое решение было принято в знак солидарности с другими украинскими клубами.

Хоккейный клуб… планирует продолжить игры в розыгрыше Суперлиги. Детали будут обнародованы дополнительно".

Предыстория:

  • Ранее игроки "Донбасса" не поехали на товарищеский турнир играть за сборную Украины, и тогда ФХУ привлекла в ряды сборной 7 россиян, выступающих за киевский "Сокол".
  • За это Федерация изъяла не поехавших на этот матч игроков от участия в чемпионате, однако те игроки все равно продолжили выходить на лед.
  • Дисциплинарный комитет Федерации хоккея решил снять клубы "Донбасс" и "Краматорск" с регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги из-за того, что они якобы трижды нарушили регламент, выставив на матчи временно отлученных хоккеистов.
  • В "Донбассе" ответили, что они имели право не делегировать своих игроков в сборную, потому что турнир был товарищеским.

Украинская правда
Темы: спортМариупольБелая Церковь
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