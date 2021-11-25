Ще два хокейні клуби вийшли з чемпіонату України – бойкотують рішення Федерації

Хокейний клуб "Маріуполь" та "Білий Барс" з Білої Церкви оголосили про рішення добровільно знятися з чемпіонату України у знак солідарності з клубами "Донбас" та "Краматорськ", проти яких Федерація хокею ввела санкції.

Джерело: заяви клубів "Маріуполь" та "Білий Барс"

Деталі: Обидва клуби оприлюднили ідентичні заяви.

Проте "Білий Барс" також написав, що повідомляв про це ФХУ, якщо вони виженуть з чемпіонату "Донбас" та "Краматорськ".

Дослівно з заяв обох клубів: "Хокейний клуб … припиняє участь у чемпіонаті Української хокейної ліги сезону 21/22. Таке рішення було ухвалено на знак солідарності з іншими українськими клубами.

Хокейний клуб … планує продовжити ігри в розіграші Суперліги. Деталі будуть повідомлені додатково".

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