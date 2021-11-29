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Россия испытала новую гиперзвуковую ракету

Понедельник, 29 ноября 2021, 16:42
Россия испытала новую гиперзвуковую ракету
Фото Минобороны России

Российский фрегат "Адмирал Горшков" выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из Белого моря по морской мишени на удалении более 400 км.

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: В ведомстве утверждают, что испытания прошли успешно и "цель поражена".

В Минобороны рассказали, что к стрельбам привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота, а также напомнили, что две недели назад фрегат "Адмирал Горшков" уже проводил испытания "Циркона" и результаты были такими же успешными.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Реутовское НПО машиностроения приступило к серийному производству крылатых ракет "Циркон" для военно-морского флота России.

Темы: Росcияоружиеармия
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