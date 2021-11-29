Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія випробувала нову гіперзвукову ракету

Понеділок, 29 листопада 2021, 17:42
Фото Міноборони Росії

Російський фрегат "Адмірал Горшков" виконав випробувальний пуск гіперзвукової ракети "Циркон" з Білого моря по морській мішені на відстані понад 400 км.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Деталі: У відомстві стверджують, що випробування пройшли успішно і "ціль вражена".

У Міноборони розповіли, що до стрільб залучалися надводні кораблі та морська авіація Північного флоту, а також нагадали, що два тижні тому фрегат "Адмірал Горшков" вже проводив випробування "Циркона" і результати були такими ж успішними.

Раніше джерело ТАСС повідомило, що Реутівське НВО машинобудування розпочало серійне виробництво крилатих ракет "Циркон" для військово-морського флоту Росії.

Теми: Росіязброяармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Блінкен закликав Лаврова відвести війська від України, той вимагає гарантії безпеки на кордонах

ВідеоПри наступі "в лоб" армія Росії зазнає величезних втрат – командувач ООС

Суд оголосив вирок у справі про вбивство в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова

"Подвійне громадянство": що пропонує Зеленський у законопроєкті

Уряд закриває в'їзд із країн Африки, де зафіксований "Омікрон"

Лавров заявив про готовність РФ до відкриття каналу діалогу зі США щодо України

Усі новини...
Росія
Відмова Росії від пропозиції Ердогана буде проявом невпевненості – ОП
Кулеба розповів про найгірший сценарій російського вторгнення
Росія відправила свої диверсійні та саперні підрозділи на Донбас – ГУР
Останні новини
18:29
ЄС розширив санкції проти режиму Лукашенка: у списку "Белавіа", судді і прикордонники
18:26
Рада виділила з бюджету 8 мільярдів на "тисячу Зеленського" для вакцинованих
18:19
На синій гілці київського метро людина потрапила під потяг: обмежено рух поїздів
18:06
фотоНапередодні в зоні ООС ворожа куля снайпера вбила 21-річного бійця із Краматорська
18:02
На Сході російські бойовики поранили українського військового
18:00
США ввели санкції проти сина Лукашенка, 12 компаній і літаків
17:40
відео"Байрактари" постійно працюють на Донбасі, довели ворога до паніки – штаб
17:36
Рада виділила з бюджету ще 19 мільярдів на ремонт доріг
17:28
13-річний підліток отримав 3 роки у спецустанові за вбивство 6-річної дівчинки
17:24
Блінкен закликав Лаврова відвести війська від України, той вимагає гарантії безпеки на кордонах
Усі новини...