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Росія випробувала нову гіперзвукову ракету

Понеділок, 29 листопада 2021, 16:42
Росія випробувала нову гіперзвукову ракету
Фото Міноборони Росії

Російський фрегат "Адмірал Горшков" виконав випробувальний пуск гіперзвукової ракети "Циркон" з Білого моря по морській мішені на відстані понад 400 км.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Деталі: У відомстві стверджують, що випробування пройшли успішно і "ціль вражена".

У Міноборони розповіли, що до стрільб залучалися надводні кораблі та морська авіація Північного флоту, а також нагадали, що два тижні тому фрегат "Адмірал Горшков" вже проводив випробування "Циркона" і результати були такими ж успішними.

Раніше джерело ТАСС повідомило, що Реутівське НВО машинобудування розпочало серійне виробництво крилатих ракет "Циркон" для військово-морського флоту Росії.

Теми: Росіязброяармія
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