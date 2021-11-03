В Киеве стартовал марш "антивакцинаторов"

В столице на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов"

Источник: корреспондент УП с места происшествия, спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии УП

Детали: Несмотря на дождь, к стенам парламента пришли несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются. Акция началась в 8 утра.

Основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и защита прав людей.

Поддержку акции выразила экс-нардепка Надежда Савченко, несколько недель назад задержанная в аэропорту с фальшивым ковид-паспортом.

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Позже участники акции заблокировали в нескольких местах правительственный квартал.

Время от времени они ссорятся с полицией.

Спикер полиции Киева в комментарии УП рассказала, что на месте происшествия работает полиция диалога, представители Нацгвардии.

Пока задержанных нет. Во время акции фиксировали непродолжительные стычки и споры, однако правоохранители разрешали конфликты сразу.

Правоохранители также фиксируют, если протестующие нарушают карантинные нормы. В частности, относительно ношения масок или соблюдения дистанции.

Что касается того, санкционировано ли проведение соответствующей акции в "красной" зоне карантина, то нужно соответствующее разрешение органов местного самоуправления Киева.

В случае нарушения организаторам акции грозит наказание за нарушение правил карантина. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 34 тысячи гривен, для должностных лиц – от 34 до 170 тыс. грн. За отсутствие маски штраф – 170–255 грн.

Напомним: Центр противодействия дезинформации СНБО по результатам анализа информационного поля Telegram-каналов Украины подтвердил информационную операцию РФ, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.