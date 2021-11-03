Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве стартовал марш "антивакцинаторов"

Среда, 3 ноября 2021, 07:06
В Киеве стартовал марш антивакцинаторов

В столице на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов"

Источник: корреспондент УП с места происшествия, спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии УП

Детали: Несмотря на дождь, к стенам парламента пришли несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются. Акция началась в 8 утра.

Основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и защита прав людей.

Поддержку акции выразила экс-нардепка Надежда Савченко, несколько недель назад задержанная в аэропорту с фальшивым ковид-паспортом.

 
все фото - Эльдар Сарахман, УП
 
 
 

Позже участники акции заблокировали в нескольких местах правительственный квартал.

Время от времени они ссорятся с полицией.

 

Спикер полиции Киева в комментарии УП рассказала, что на месте происшествия работает полиция диалога, представители Нацгвардии.

Пока задержанных нет. Во время акции фиксировали непродолжительные стычки и споры, однако правоохранители разрешали конфликты сразу.

Правоохранители также фиксируют, если протестующие нарушают карантинные нормы. В частности, относительно ношения масок или соблюдения дистанции.

Что касается того, санкционировано ли проведение соответствующей акции в "красной" зоне карантина, то нужно соответствующее разрешение органов местного самоуправления Киева.

В случае нарушения организаторам акции грозит наказание за нарушение правил карантина. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 34 тысячи гривен, для должностных лиц – от 34 до 170 тыс. грн. За отсутствие маски штраф – 170–255 грн.

Напомним: Центр противодействия дезинформации СНБО по результатам анализа информационного поля Telegram-каналов Украины подтвердил информационную операцию РФ, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.

Эльдар Сарахман, Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киеввакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
Все новости...
Реклама: