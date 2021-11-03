Ляшко: Антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал людей привиться против коронавируса, отметив, что антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимации.

Источник: министр на брифинге 3 ноября

Прямая речь Ляшко: "Отдельно остановлюсь на собрании людей, которых мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться. Это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и семьями, потерявшими своих родных. Поверьте, в реанимации этот антивакцинаторский дух быстро исчезает. А поддельные сертификаты там не работают.

Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас".

Детали: Ляшко призвал не верить фейкам, не слушайте советов в соцсетях, а пользоваться только проверенной информацией на страницах МОЗ, ВОЗ и ЦОС и мыслить критически.

По данным Ляшко, каждый третий взрослый в Украине уже вакцинирован по крайней мере одной дозой, а каждый четвертый полностью вакцинирован.

Он также ожидает, что в ближайшие недели спрос на вакцинацию второй дозой вырастет вдвое, а спрос на первую дозу не уменьшится.

Для обеспечения этого спроса на вакцинацию до конца этой недели Украина получит 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины "Модерна" от глобальной инициативы COVAX.

Всего с начала вакцинальной кампании Украина получила более 26 миллионов доз вакцин. Сейчас еще остаются доступными 7,5 миллиона доз.

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