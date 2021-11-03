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НАБУ пришло с обыском к министру экономики, который накануне подал в отставку – СМИ

Среда, 3 ноября 2021, 10:56
НАБУ пришло с обыском к министру экономики, который накануне подал в отставку – СМИ
АЛЕКСЕЙ ЛЮБЧЕНКО. ФОТО: ГНС

Национальное антикоррупционное бюро и СБУ проводят обыски у Министра экономики первого вице-премьер-министра Алексея Любченко, который 2 ноября подал в отставку.

Источник: "Слідство.Інфо", собеседник "Экономической правды" в "Слуге народа"

Детали: Обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов.

Также обыски проходят у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС.

По словам одного из "Слуг", Любченко, в должности главы Государственной налоговой службы (апрель 2020 – май 2021 гг.), покрывал проведение так называемых "скруток", когда одним компаниям возвращали уплаченный другими компаниями НДС без достаточных для этого оснований.

 
фото: "Слідство.Інфо"

Поэтому, как убеждает собеседник, госбюджет ежемесячно терял от 2,6 млрд грн до 3,5 млрд грн. Эти слова частично подтверждает отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц.

Выявленные комиссией нарушения, в частности, относятся и к периоду, когда главным налоговиком был Любченко.

При этом назначение Любченко в правительство произошло через месяц после обнародования результатов ВСК.

По словам собеседника, бывший глава ГНС ​​и после этого продолжал покрывать "скрутки", но уже не своими руками.

И.о. главы ГНС с мая стал Евгений Олейников.

Разные собеседники указывают на "теплые отношения" этих чиновников.

Предыстория:

  • Источники "Украинской правды" сообщали, что в Офисе президента Любченко подозревали в коррупции, а глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на встрече с депутатами сказал им, что министра увольняют, потому что он "закрался", но деталей или каких-либо фактов этого нет.
  • Также, по данным УП, за пять месяцев работы в правительстве Любченко сумел максимально испортить отношения с премьером Денисом Шмыгалем.
  • 2 ноября министр экономики Алексей Любченко написал заявление об уходе с занимаемой должности.

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Темы: МинэкономикиНАБУобыскиналогиНалоговая служба
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