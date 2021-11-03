НАБУ пришло с обыском к министру экономики, который накануне подал в отставку – СМИ
Национальное антикоррупционное бюро и СБУ проводят обыски у Министра экономики первого вице-премьер-министра Алексея Любченко, который 2 ноября подал в отставку.
Источник: "Слідство.Інфо", собеседник "Экономической правды" в "Слуге народа"
Детали: Обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов.
Также обыски проходят у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС.
По словам одного из "Слуг", Любченко, в должности главы Государственной налоговой службы (апрель 2020 – май 2021 гг.), покрывал проведение так называемых "скруток", когда одним компаниям возвращали уплаченный другими компаниями НДС без достаточных для этого оснований.
Поэтому, как убеждает собеседник, госбюджет ежемесячно терял от 2,6 млрд грн до 3,5 млрд грн. Эти слова частично подтверждает отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц.
Выявленные комиссией нарушения, в частности, относятся и к периоду, когда главным налоговиком был Любченко.
При этом назначение Любченко в правительство произошло через месяц после обнародования результатов ВСК.
По словам собеседника, бывший глава ГНС и после этого продолжал покрывать "скрутки", но уже не своими руками.
И.о. главы ГНС с мая стал Евгений Олейников.
Разные собеседники указывают на "теплые отношения" этих чиновников.
Предыстория:
- Источники "Украинской правды" сообщали, что в Офисе президента Любченко подозревали в коррупции, а глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на встрече с депутатами сказал им, что министра увольняют, потому что он "закрался", но деталей или каких-либо фактов этого нет.
- Также, по данным УП, за пять месяцев работы в правительстве Любченко сумел максимально испортить отношения с премьером Денисом Шмыгалем.
- 2 ноября министр экономики Алексей Любченко написал заявление об уходе с занимаемой должности.