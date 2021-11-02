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Министр экономики подал в отставку

Вторник, 2 ноября 2021, 10:34
Министр экономики подал в отставку
Алексей Любченко. ФОТО: ГНС

Министр экономики Алексей Любченко написал заявление об уходе с занимаемой должности.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь Мельничука: "Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в Аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности".

ДеталиИсточники "Украинской правды" сообщали, что в Офисе президента Любченко подозревали в коррупции, а глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на встрече с депутатами сказал им, что министра увольняют, потому что он "закрался", но деталей или каких-либо фактов этого нет.

Также, по данным УП, за пять месяцев работы в правительстве Любченко сумел максимально испортить отношения с премьером Денисом Шмыгалем.

По словам собеседника УП из "Слуги народа", "Любченко очень интересно вел себя", якобы к нему приходили депутаты "с какими-то хотелками", а он им отказывал, заявляя, что "скоро пойдет на повышение и станет премьером", тогда к нему можно приходить. А до этого, мол, ему "нельзя ни во что вляпываться". Поговаривали, что такие разговоры дошли до Шмыгаля.

Занять место Любченко может заместитель председателя ОПУ по экономическим вопросам Юлия Свириденко.

Для справки: Во времена Порошенко Свириденко занимала должность первого заместителя главы Черниговской ОГА, а в 2018 году даже временно ее возглавляла.

После прихода к власти Зеленского Свириденко стала первым заместителем министра развития экономики.

По данным УП, на Банковую Свириденко привел даже не глава ОПУ Андрей Ермак, который сейчас поддерживает ее назначение в правительство, а Кирилл Тимошенко, с которым они работали в начале коронакризиса.

Как рассказывают в окружении Зеленского, заместитель Ермака имеет серьезное влияние в команде и является одним из идеологов экономической политики президента в целом и борьбы с олигархами в частности. К примеру, она приложила руку к так называемому "антиахметовскому" закону.

Предыстория:

  • По данным источников УП, "Слуга народа" предварительно определилась с кандидатами на должности вице-премьера, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, экологии и обороны, увольнение министра экономики Алексея Любченко пока еще под вопросом.
  • 1 ноября заявления на увольнение уже подали вице-премьеры Алексей Резников и Олег Урусский.
  • Фракция "Слуга народа" поддержала выдвижение нардепа Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а только что уволенного с этого поста Алексея Резникова – на министра обороны.

Украинская правда

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Темы: Минэкономикиувольнение
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