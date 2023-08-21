Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Покушение на заместителя налоговой: нападавших взяли под стражу без права залога

Станислав ПогориловПонедельник, 21 августа 2023, 13:19
Покушение на заместителя налоговой: нападавших взяли под стражу без права залога
Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

На время досудебного расследования подозреваемые по делу о покушении на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура будут находиться под стражей без возможности внесения залога.

Источник: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве

Дословно: "Соломенский районный суд Киева избрал задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога".

 

Детали: В полиции рассказали, что получив информацию о подготовке к преступлению 17 августа в 8 утра правоохранители задержали сообщников, фактически спасая чиновника.

Реклама:

Правоохранители предупредили нападение в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону Сокура, который как раз выходил из подъезда своего дома.

Кроме бит, при себе нападавшие имели фото 30-летней потенциальной жертвы и его автомобиля, что указывает на заказной характер преступления.

 

Злоумышленниками оказались ранее судимые 27-ми и 31-летний граждане. Сейчас следователи выясняют личность заказчика нападения.

ВИДЕО ДНЯ
 

Что предшествовало: 18 августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о покушении на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Темы: Налоговая службакриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
Налоговая служба
"Задержали у подъезда с битами": в полиции рассказали подробности покушения на налоговика
Гетманцев заявил о покушении на заместителя главы налоговой службы. МВД подтвердило
Зеленский обещает налоговую без налоговиков и таможню без таможенников
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: