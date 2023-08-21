Покушение на заместителя налоговой: нападавших взяли под стражу без права залога

На время досудебного расследования подозреваемые по делу о покушении на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура будут находиться под стражей без возможности внесения залога.

Источник: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве

Дословно: "Соломенский районный суд Киева избрал задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога".

Детали: В полиции рассказали, что получив информацию о подготовке к преступлению 17 августа в 8 утра правоохранители задержали сообщников, фактически спасая чиновника.

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Правоохранители предупредили нападение в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону Сокура, который как раз выходил из подъезда своего дома.

Кроме бит, при себе нападавшие имели фото 30-летней потенциальной жертвы и его автомобиля, что указывает на заказной характер преступления.

Злоумышленниками оказались ранее судимые 27-ми и 31-летний граждане. Сейчас следователи выясняют личность заказчика нападения.

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Что предшествовало: 18 августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о покушении на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура.