Украина разрабатывает вакцину против коронавируса: уже тестируют на польских мышах

В лаборатории Гданьска начали тестировать на мышах украинскую вакцину против COVID-19, разработанную учеными во Львове.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на руководителя львовского Института биологии клеток, академика Андрея Сибирного

Прямая речь: "Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок "шипа". Самое важное, чтобы там был рецептор, и участок, которым этот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких. Но, вдобавок, мы еще синтезируем на специальных дрожжах, гуманизированных, которые модифицируют белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет эффективнее действовать, вызывая появление антител.

Сейчас эксперименты по определению иммуногенности разных препаратов – на завершающем этапе в Польше. Мы думаем, что они иммуногенны".

Детали: Вакцину разработали ученые Института биологии клеток Национальной академии наук во Львове. В сентябре 2020 года они на это получили грант около 10 млн. грн.

Ученые сумели получить продуценты белков вируса на дрожжах, то есть с прививкой в ​​организм человека не будут вводить саму клетку вируса.

Проект, рассчитанный на полтора года, находится на завершающем этапе проверки иммуногенности, который проходит в польской лаборатории. Тестируют ее на обычных мышах, и результаты воздействия на иммунитет ожидают через две-три недели.

Далее ученые планируют провести эксперименты на мышах, организм которых генетически модифицировали и сделали уязвимыми к человеческому коронавирусу. Этот эксперимент планируется проводить в лаборатории в Кракове.

Автор проекта объяснил тот факт, что опыты проходят за границей, тем, что в Украине изобрести вакцину и получить международную сертификацию сложно. По его словам, здесь нет таких лабораторных мощностей, соответствующего финансирования и опыта сертификации.

После успешных результатов на мышах вакцину еще предстоит протестовать на приматах и ​​людях.

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