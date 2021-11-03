Нардепы уволили министра обороны Тарана

Верховная Рада уволила с должности министра обороны Андрея Тарана по его заявлению.

Источник: заседание парламента 3 ноября

Детали: За соответствующее решение проголосовал 341 нардеп.

Вопрос рассматривался по сокращенной процедуре. Самого министра не заслушивали.

Было сказано, что профильный комитет Рады на заседании 3 ноября рассмотрел заявление Тарана об отставке и поддержал его.

В "Слуге народа" ранее сообщали, что Тарана заменят вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, которого освободили от вышеупомянутой должности на заседании 3 ноября.

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