Нардепы уволили министра обороны Тарана
Среда, 3 ноября 2021, 14:06
Верховная Рада уволила с должности министра обороны Андрея Тарана по его заявлению.
Источник: заседание парламента 3 ноября
Детали: За соответствующее решение проголосовал 341 нардеп.
Вопрос рассматривался по сокращенной процедуре. Самого министра не заслушивали.
Было сказано, что профильный комитет Рады на заседании 3 ноября рассмотрел заявление Тарана об отставке и поддержал его.
В "Слуге народа" ранее сообщали, что Тарана заменят вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, которого освободили от вышеупомянутой должности на заседании 3 ноября.
Предыстория:
- У Андрея Тарана был конфликт с бывшим главой Генштаба Русланом Хомчаком. Еще весной на Банковой обсуждали как вариант выхода из кризиса одновременную отставку главы Генштаба и министра обороны.
- В сентябре премьер-министр Денис Шмигаль назвал Тарана профессиональным человеком и находящимся "на своем месте" профессиональным военным.
- В Офисе президента долгое время убеждали, что вопросов к Тарану нет.
Украинская правда