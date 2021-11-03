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Нардепы уволили министра обороны Тарана

Среда, 3 ноября 2021, 13:06
Нардепы уволили министра обороны Тарана
Андрей Таран. фото Минобороны

Верховная Рада уволила с должности министра обороны Андрея Тарана по его заявлению.

Источник: заседание парламента 3 ноября

Детали: За соответствующее решение проголосовал 341 нардеп.

Вопрос рассматривался по сокращенной процедуре. Самого министра не заслушивали.

Было сказано, что профильный комитет Рады на заседании 3 ноября рассмотрел заявление Тарана об отставке и поддержал его.

В "Слуге народа" ранее сообщали, что Тарана заменят вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, которого освободили от вышеупомянутой должности на заседании 3 ноября.

Предыстория:

  • У Андрея Тарана был конфликт с бывшим главой Генштаба Русланом Хомчаком. Еще весной на Банковой обсуждали как вариант выхода из кризиса одновременную отставку главы Генштаба и министра обороны.
  • В сентябре премьер-министр Денис Шмигаль назвал Тарана профессиональным человеком и находящимся "на своем месте" профессиональным военным.
  • В Офисе президента долгое время убеждали, что вопросов к Тарану нет.

Украинская правда

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Темы: МинобороныотставкаВерховная Рада
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