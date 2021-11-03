В разбившемся в России самолете погибли двое украинцев – МИД

По предварительной информации, в составе экипажа белорусского АН-12, который в среду разбился возле Иркутска, находились двое украинцев.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter

Детали: По его словам, украинское консульство в Новосибирске выясняет обстоятельства катастрофы. Оно установило связь с МЧС РФ и теперь ожидает результатов идентификации жертв.

В тоже время на сайте беларусского Минтранса сообщается, что на борту самолета было семеро членов экипажа: двое россиян, двое украинцев и трое беларусов.

Место крушения самолета АН-12 фото пресс-службы губернатора Иркутской области

Предыстория: 3 ноября белорусский транспортный самолет Ан-12 разбился неподалеку от Иркутска в России. По предварительным данным, погибли все семеро человек, находившихся на борту.