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В разбившемся в России самолете погибли двое украинцев – МИД

Среда, 3 ноября 2021, 16:51
В разбившемся в России самолете погибли двое украинцев – МИД
фото AFP via Getty Images

По предварительной информации, в составе экипажа белорусского АН-12, который в среду разбился возле Иркутска, находились двое украинцев.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter

Детали: По его словам, украинское консульство в Новосибирске выясняет обстоятельства катастрофы. Оно установило связь с МЧС РФ и теперь ожидает результатов идентификации жертв.

В тоже время на сайте беларусского Минтранса сообщается, что на борту самолета было семеро членов экипажа: двое россиян, двое украинцев и трое беларусов.

 
Место крушения самолета АН-12
фото пресс-службы губернатора Иркутской области

Предыстория: 3 ноября белорусский транспортный самолет Ан-12 разбился неподалеку от Иркутска в России. По предварительным данным, погибли все семеро человек, находившихся на борту.

Украинская правда

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Темы: РосcияавиакатастрофыУкраинажертвы
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