США начинают масштабную кампанию ковид-вакцинации детей

В Соединенных Штатах на следующей неделе начнется масштабная кампания вакцинации детей, которая охватит 28 миллионов маленьких пациентов.

Источник: президент США Джо Байден, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В течение месяцев мы планировали и готовились к вакцинации наших детей. Наша программа активизируется на этой неделе, и каждый день будет отправляться (по стране – ред.) все больше доз, чтобы мы смогли запустить ее на полную на следующей неделе".

"Вакцинируйте своих детей, чтобы защитить себя, защитить других, остановить распространение вируса и помочь нам преодолеть эту пандемию".

Детали: Байден сообщил, что в стране для иммунизации маленьких детей разворачивается 20 тысяч пунктов, что позволит привить около 28 миллионов новых пациентов.

"Это, в том числе, места, которые родители хорошо знают и которым доверяют – их местные аптеки, их педиатры, семейные врачи и детские больницы", – уточнил Байден.

Президент подчеркнул, что утвержденная вакцина является безопасной и эффективной.

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