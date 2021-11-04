США начинают масштабную кампанию ковид-вакцинации детей
В Соединенных Штатах на следующей неделе начнется масштабная кампания вакцинации детей, которая охватит 28 миллионов маленьких пациентов.
Источник: президент США Джо Байден, цитирует Укринформ
Прямая речь: "В течение месяцев мы планировали и готовились к вакцинации наших детей. Наша программа активизируется на этой неделе, и каждый день будет отправляться (по стране – ред.) все больше доз, чтобы мы смогли запустить ее на полную на следующей неделе".
"Вакцинируйте своих детей, чтобы защитить себя, защитить других, остановить распространение вируса и помочь нам преодолеть эту пандемию".
Детали: Байден сообщил, что в стране для иммунизации маленьких детей разворачивается 20 тысяч пунктов, что позволит привить около 28 миллионов новых пациентов.
"Это, в том числе, места, которые родители хорошо знают и которым доверяют – их местные аптеки, их педиатры, семейные врачи и детские больницы", – уточнил Байден.
Президент подчеркнул, что утвержденная вакцина является безопасной и эффективной.
Предыстория:
- Как сообщалось ранее, в США детей в возрасте от 5 до 11 лет, вероятно, начнут вакцинировать против COVID-19 в первой половине ноября.
- Совещательный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовал одобрение вакцины против COVID-19 Pfizer для детей 5-11 лет.