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В США эксперты одобрили ковид-прививки детей с 5 лет вакциной Pfizer

Среда, 27 октября 2021, 04:48
Фото getty images

Совещательный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовал одобрение вакцины против COVID-19 Pfizer для детей 5-11 лет.

Источник: заседание комитет FDA, hromadske, Reuters

Детали: В своем решении члены комитета ссылались на успешное испытание вакцины, о котором Pfizer/BioNTech объявила в сентябре 2021 года.

Исследование с участием почти 2 300 детей выявило действенность вакцины на уровне 91%, а побочные эффекты были такие же, как и у 16-25-летних.

Одобрение вакцины для детей совещательным комитетом FDA еще не означает одобрения препарата для окончательного применения. Окончательное решение должен принять Центр контроля и профилактики заболеваний в начале ноября, в том числе сколько доз вакцины и кому именно вводить.

На заседании комитета глава Центра биологических исследований и оценки FDA Питер Маркс сказал: хотя дети вообще реже болеют COVID-19 и легче его переносят, все же в США более 8 300 детей в возрасте 5-11 лет нуждались в госпитализации и более 100 умерли.

Маркс отметил, что из-за эпидемии COVID-19 вынуждены были закрыться школы, а дети были лишены возможности общаться между собой. Он подчеркнул, что решение о вакцинации детей может вызвать споры, но сказал, что оно основано на научных данных.

Впрочем, члены совещательного комитета FDA отметили, что исследование Pfizer / BioNTech осуществлялось на малой выборке, чтобы определить потенциальные редкие побочные эффекты – например, воспаление сердечной мышцы, которое наблюдалось в группе 12-15-летних.

Что предшествовало: Как сообщалось ранее, в США детей в возрасте от 5 до 11 лет, вероятно, начнут вакцинировать против COVID-19 в первой половине ноября.

Напомним: Производители вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer подали регулятору ЕС заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.

Темы: вакцинациядетиСША
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