У России опять рекорд смертей от коронавируса
Четверг, 4 ноября 2021, 09:49
За сутки 3 ноября в России из-за последствий COVID-19 скончались 1195 человек.
Источник: РБК со ссылкой на данные оперативного штаба
Детали: Отмечается, что это максимальный суточный показатель за все время пандемии.
У РФ смертность находится на уровне более тысячи 17-й день подряд.
Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, 2 ноября (1189).
Больше всего смертей в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье.
Напомним: В тот же день в Украине зафиксировали 27 377 новых случаев.
В оккупированном Россией Крыму зафиксировано 752 новых случая коронавируса, это тоже максимум с начала пандемии.