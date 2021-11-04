У России опять рекорд смертей от коронавируса

За сутки 3 ноября в России из-за последствий COVID-19 скончались 1195 человек.

Источник: РБК со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: Отмечается, что это максимальный суточный показатель за все время пандемии.

У РФ смертность находится на уровне более тысячи 17-й день подряд.

Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, 2 ноября (1189).

Больше всего смертей в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье.

Напомним: В тот же день в Украине зафиксировали 27 377 новых случаев.

В оккупированном Россией Крыму зафиксировано 752 новых случая коронавируса, это тоже максимум с начала пандемии.