Рада назначила Резникова министром обороны
Народные депутаты назначили бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны Украины.
Источник: заседание Верховной Рады 4 ноября
Прямая речь Резникова: "Кратко отмечу основные направления работы в должности министра:
- Синергия действий (Минобороны, Генштаб и профильный комитет ВР должны действовать как составляющая единого организма).
- Люди – изменить подход к кадровой политике. Посмотреть на ВСУ как на мощного работодателя, который заботится о людях с момента выбора профессии и адаптации после службы.
- Повышение качества управления.
Первым моим шагом станет полный аудит министерства, анализ внутренних процессов и документооборота. Украинская бумажная армия должна остаться в прошлом. Особое внимание будет уделено организации оборонных закупок".
Детали: С трибуны парламента также выступал президент Владимир Зеленский, призвавший поддержать кандидатуру Резникова и назначить его министром обороны.
Президент добавил, что министр обороны должен пользоваться автотритетом среди военнослужащих.
По словам Резникова, сильная армия – это весомый дипломатический аргумент в ходе переговоров с оккупантами. Он отметил, что очень хорошо знает это, поскольку несколько лет вел переговоры с оккупантами в ТКГ.
Резников добавил, что институт армии имеет наибольшее доверие среди украинского населения, в то же время к отдельным бойцам относятся без должного уважения и это нужно исправить.
Назначение Резникова поддержали 273 народные депутаты.
Предыстория:
- 3 ноября Рада уволила с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.
- 1 ноября Резников подал заявление об отставке по собственному желанию. Фракция "Слуга народа" выдвинула Резникова на должность министра обороны вместо Андрея Тарана, а Ирину Верещук занять место Резникова в МинВОТ.
- В марте Резников заявлял, что по возвращении Крыма Украина выдворит всех переехавших туда во время оккупации россиян.