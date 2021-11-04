Рада назначила Резникова министром обороны

Народные депутаты назначили бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны Украины.

Источник: заседание Верховной Рады 4 ноября

Прямая речь Резникова: "Кратко отмечу основные направления работы в должности министра:

Синергия действий (Минобороны, Генштаб и профильный комитет ВР должны действовать как составляющая единого организма). Люди – изменить подход к кадровой политике. Посмотреть на ВСУ как на мощного работодателя, который заботится о людях с момента выбора профессии и адаптации после службы. Повышение качества управления.

Первым моим шагом станет полный аудит министерства, анализ внутренних процессов и документооборота. Украинская бумажная армия должна остаться в прошлом. Особое внимание будет уделено организации оборонных закупок".

Детали: С трибуны парламента также выступал президент Владимир Зеленский, призвавший поддержать кандидатуру Резникова и назначить его министром обороны.

Президент добавил, что министр обороны должен пользоваться автотритетом среди военнослужащих.

По словам Резникова, сильная армия – это весомый дипломатический аргумент в ходе переговоров с оккупантами. Он отметил, что очень хорошо знает это, поскольку несколько лет вел переговоры с оккупантами в ТКГ.

Резников добавил, что институт армии имеет наибольшее доверие среди украинского населения, в то же время к отдельным бойцам относятся без должного уважения и это нужно исправить.

Назначение Резникова поддержали 273 народные депутаты.

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