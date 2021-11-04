Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада назначила Резникова министром обороны

Четверг, 4 ноября 2021, 11:04
ФОТО C САЙТА МИНИСТЕРСТВА РЕИНТЕГРАЦИИ ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Народные депутаты назначили бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны Украины.

Источник: заседание Верховной Рады 4 ноября

Прямая речь Резникова: "Кратко отмечу основные направления работы в должности министра:

  1. Синергия действий (Минобороны, Генштаб и профильный комитет ВР должны действовать как составляющая единого организма).
  2. Люди – изменить подход к кадровой политике. Посмотреть на ВСУ как на мощного работодателя, который заботится о людях с момента выбора профессии и адаптации после службы.
  3. Повышение качества управления.

Первым моим шагом станет полный аудит министерства, анализ внутренних процессов и документооборота. Украинская бумажная армия должна остаться в прошлом. Особое внимание будет уделено организации оборонных закупок".

Детали: С трибуны парламента также выступал президент Владимир Зеленский, призвавший поддержать кандидатуру Резникова и назначить его министром обороны.

Президент добавил, что министр обороны должен пользоваться автотритетом среди военнослужащих.

По словам Резникова, сильная армия – это весомый дипломатический аргумент в ходе переговоров с оккупантами. Он отметил, что очень хорошо знает это, поскольку несколько лет вел переговоры с оккупантами в ТКГ.

Резников добавил, что институт армии имеет наибольшее доверие среди украинского населения, в то же время к отдельным бойцам относятся без должного уважения и это нужно исправить.

Назначение Резникова поддержали 273 народные депутаты.

Предыстория:

  • 3 ноября Рада уволила с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.
  • 1 ноября Резников подал заявление об отставке по собственному желанию. Фракция "Слуга народа" выдвинула Резникова на должность министра обороны вместо Андрея Тарана, а Ирину Верещук занять место Резникова в МинВОТ.
  • В марте Резников заявлял, что по возвращении Крыма Украина выдворит всех переехавших туда во время оккупации россиян.

Алена Мазуренко, УП
Темы: МинобороныВерховная Рада
powered by lun.ua
Главное сегодня

Первая страна в мире ввела обязательную ковид-вакцинацию детей

видео, фото19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу – одолел россиянина

В Киеве больше десятка жилых массивов остались без воды

Беларусь задействовала дополнительный зенитный ракетный дивизион

Война на востоке: гибридные войска РФ применили беспилотник с вооружением

Месенджер Telegram меняет принцип работы

Все новости...
Минобороны
Контингент российских войск на украинской границе может увеличиться зимой – Минобороны
Таран: Важно иметь возможность воевать с НАТО еще до вступления в Альянс
Зеленский подал в Раду кандидатуру нового министра обороны
Последние новости
23:58
фотоСуд в США признал китайца виновным в шпионаже и краже коммерческой тайны
23:28
Байден заявил, что США могут повлиять на высокие цены на нефть
22:45
В США суд приостановил обязательную вакцинацию сотрудников крупных компаний
21:56
Первая страна в мире ввела обязательную ковид-вакцинацию детей
21:37
Профсоюз работников образования просит пока не отстранять непривитых педагогов
20:57
видео, фото19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу – одолел россиянина
20:34
Украина расследует 20 эпизодов уничтожения окружающей среды в захваченном Россией Крыму
19:59
В Киеве больше десятка жилых массивов остались без воды
19:27
Беларусь задействовала дополнительный зенитный ракетный дивизион
19:08
Услуги в приложении "Дія" будут недоступны одну ночь
Все новости...