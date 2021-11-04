В Киеве от Covid умер 8-летний мальчик, среди умерших – ни одного вакцинированного

В Киеве в течение этой недели ежесуточно от осложнений в результате коронавирусной болезни умирают от 40 до более 60 человек, за прошедшие сутки умер 41 человек, в том числе мальчик 8 лет.

Источник: заявление городской главы столицы Виталия Кличко на заседании Киевского городского совета 4 ноября, "Укринформ", Facebook Кличко

Прямая речь Кличко: "Ситуация с распространением вируса в стране в целом достаточно тревожна. Украина сегодня – третья в мире и вторая в Европе по смертности от ковида. В Киеве на этой неделе – от 40 до более 60 летальных случаев ежесуточно. За минувшие сутки, например, 41 смерть, в том числе умер 8-летний мальчик…

99% тех, кто попадают в больницы, – это люди невакцинированные. И среди умерших от вируса в столице ни одного вакцинированного. Это ответ тем, кто говорит, что вакцинация не нужна".

Детали: По словам мэра, в Киеве ежедневно госпитализируют более полутысячи человек, большинство из которых находятся в тяжелом состоянии.

Так, за сутки 3 ноября в столице подтвердились 1 836 случаев заболевания коронавирусной болезнью, 41 человек скончался, госпитализировали 255 больных с коронавирусом и 303 человека с подозрением на Covid-19 или пневмонией. Выздоровел 941 житель столицы.

Киев за прошедшие сутки был на третьем месте среди регионов Украины по суточному приросту больных и количеству смертей от Covid.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском (414), Дарницком (296) и Святошинском (188) районах.

Среди новых больных 1 083 женщины включая 100-летнюю пациентку, 645 мужчин вплоть до 92 лет, 61 девочку и 47 мальчиков от 1-2 месяцев и до 17 лет.

Среди умерших за прошедшие сутки в Киеве – мальчик 8 лет, 26 женщин от 55 до 86 лет, 14 мужчин от 31 до 79 лет

Кличко также отметил, что в столице практически заполнены все реанимации в больницах.

"Заполнены 70% коек с кислородом. Как отмечают медики, в эту волну коронавируса больницам требуется в три раза больше кислорода, чем в предыдущей волне. Мы делаем все возможное. 88% коек в медучреждениях столицы оборудованы подачей кислорода", – рассказал Кличко.

Он заверил, что медики в столице снабжаются всем необходимым.

Также Кличко сообщил, что заседание Киевского городского совета проходит в условиях противоэпидемических мероприятий.

"Все, чтобы попасть на заседание Киевсовета, предъявляют Covid-сертификат либо отрицательный ПЦР-тест, либо документ о выздоровлении от коронавируса. Правила едины для всех киевлян. И депутаты Киевсовета не исключение", – заявил Кличко.

Напомним: В Киеве с 1 ноября введены усиленные карантинные ограничения, характерные для красной зоны эпидемической опасности.

Только при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста разрешено посещение заведений питания, гостиниц, учреждений и заведений социальной защиты, спортивных залов, фитнес-центров, ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты, управлений пенсионного фонда, торгово-развлекательных центров, а также проведение массовых мероприятий.