Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве от Covid умер 8-летний мальчик, среди умерших – ни одного вакцинированного

Четверг, 4 ноября 2021, 11:07
В Киеве от Covid умер 8-летний мальчик, среди умерших – ни одного вакцинированного
Фото киевских городских властей kyivcity.gov.ua

В Киеве в течение этой недели ежесуточно от осложнений в результате коронавирусной болезни умирают от 40 до более 60 человек, за прошедшие сутки умер 41 человек, в том числе мальчик 8 лет.

Источник: заявление городской главы столицы Виталия Кличко на заседании Киевского городского совета 4 ноября, "Укринформ", Facebook Кличко

Прямая речь Кличко: "Ситуация с распространением вируса в стране в целом достаточно тревожна. Украина сегодня – третья в мире и вторая в Европе по смертности от ковида. В Киеве на этой неделе – от 40 до более 60 летальных случаев ежесуточно. За минувшие сутки, например, 41 смерть, в том числе умер 8-летний мальчик…

99% тех, кто попадают в больницы, – это люди невакцинированные. И среди умерших от вируса в столице ни одного вакцинированного. Это ответ тем, кто говорит, что вакцинация не нужна".

Детали: По словам мэра, в Киеве ежедневно госпитализируют более полутысячи человек, большинство из которых находятся в тяжелом состоянии.

Так, за сутки 3 ноября в столице подтвердились 1 836 случаев заболевания коронавирусной болезнью, 41 человек скончался, госпитализировали 255 больных с коронавирусом и 303 человека с подозрением на Covid-19 или пневмонией. Выздоровел 941 житель столицы.

Киев за прошедшие сутки был на третьем месте среди регионов Украины по суточному приросту больных и количеству смертей от Covid.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском (414), Дарницком (296) и Святошинском (188) районах.

Среди новых больных 1 083 женщины включая 100-летнюю пациентку, 645 мужчин вплоть до 92 лет, 61 девочку и 47 мальчиков от 1-2 месяцев и до 17 лет.

Среди умерших за прошедшие сутки в Киеве – мальчик 8 лет, 26 женщин от 55 до 86 лет, 14 мужчин от 31 до 79 лет

 

Кличко также отметил, что в столице практически заполнены все реанимации в больницах.

"Заполнены 70% коек с кислородом. Как отмечают медики, в эту волну коронавируса больницам требуется в три раза больше кислорода, чем в предыдущей волне. Мы делаем все возможное. 88% коек в медучреждениях столицы оборудованы подачей кислорода", – рассказал Кличко.

Он заверил, что медики в столице снабжаются всем необходимым.

Также Кличко сообщил, что заседание Киевского городского совета проходит в условиях противоэпидемических мероприятий.

"Все, чтобы попасть на заседание Киевсовета, предъявляют Covid-сертификат либо отрицательный ПЦР-тест, либо документ о выздоровлении от коронавируса. Правила едины для всех киевлян. И депутаты Киевсовета не исключение", – заявил Кличко.

Напомним: В Киеве с 1 ноября введены усиленные карантинные ограничения, характерные для красной зоны эпидемической опасности.

Только при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста разрешено посещение заведений питания, гостиниц, учреждений и заведений социальной защиты, спортивных залов, фитнес-центров, ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты, управлений пенсионного фонда, торгово-развлекательных центров, а также проведение массовых мероприятий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевкоронавирусCovid-2019Виталий Кличкодети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
Все новости...
Реклама: