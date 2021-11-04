СБУ попросила прощения у украинского актера, внесенного в "черный" список
Служба безопасности принесла извинения Валентину Томусяку, ранее внесенному в список людей, угрожающих национальной безопасности страны.
Источник: комментарий СБУ, предоставленный "Украинской правде"
Дословно: "СБУ инициировала исключение актера Валентина Томусяка из числа лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее представление было направлено в Министерство культуры и информационной политики.
Напомним, что Служба безопасности ранее рекомендовала Министерству принять соответствующие меры в отношении лиц, участвовавших в съемке российского пропагандистского фильма.
Поскольку фамилия Томусяка числилась среди участников съемочной группы, он был включен в соответствующий список. Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках.
Следовательно, Валентин Томусяк был внесен ошибочно, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку".
Предыстория:
- В понедельник 1 ноября Минкульт по представлению СБУ добавил 32 актеров и других участников съемок российского пропагандистского фильма "Солнцепёк"в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В перечне также Валентин Томусяк.
- Фильм "Солнцепёк" был снят в России в 2021 году. Он рассказывает о начале войны на Донбассе в 2014 году, в частности о "геноциде русскоязычного населения" в Луганске, "кровожадных правосеках" и "американских наемниках на Донбассе".
- Министр культуры Александр Ткаченко обратился в СБУ с просьбой проверить, как Томусяк попал в список.