СБУ попросила прощения у украинского актера, внесенного в "черный" список

Служба безопасности принесла извинения Валентину Томусяку, ранее внесенному в список людей, угрожающих национальной безопасности страны.

Источник: комментарий СБУ, предоставленный "Украинской правде"

Дословно: "СБУ инициировала исключение актера Валентина Томусяка из числа лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее представление было направлено в Министерство культуры и информационной политики.

Напомним, что Служба безопасности ранее рекомендовала Министерству принять соответствующие меры в отношении лиц, участвовавших в съемке российского пропагандистского фильма.

Поскольку фамилия Томусяка числилась среди участников съемочной группы, он был включен в соответствующий список. Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках.

Следовательно, Валентин Томусяк был внесен ошибочно, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена ​​отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку".

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