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"Мы будем их наращивать" – Генштаб о беспилотниках Bayraktar

Пятница, 5 ноября 2021, 02:48
Мы будем их наращивать – Генштаб о беспилотниках Bayraktar
Сергей Шаптала, скриншот видео

Начальник Генерального штаба Сергей Шаптала заявил, что ВСУ были вынуждены применить Bayraktar после применения оккупантами артиллерии и убийства украинского военного.

Источник: Шаптала в эфире ток-шоу "Право на власть"

Прямая речь: "Нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении. И на этом не останавливаемся.

Мы будем их наращивать еще.

Та ситуация, которую сейчас обсуждают – правильно мы применили Bayraktar, неправильно – это было решение главнокомандующего.

"Они (оккупанты – ред.) нарушили Минские соглашения, они поставили прицепную артиллерию, которая обстреливала наши позиции, где погиб наш военнослужащий и был ранен".

После того как было сказано, что ОБСЕ не сработало, не сработала нота дипломатии, после этого главком принял решение ответить стрельбой из Bayraktar".

"Если бы Bayraktar залетел на их территорию, думаю, они воспользовались бы возможностью и уничтожили наш Bayraktar".

"…они нарушили расстояния, на которые должны были отвести свою артиллерию. Они вытащили ее снова на передний край".

Напомним: 26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".

Украинская правда

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Темы: ООСвойнаоружие
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